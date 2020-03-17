疫情影響 微軟宣布關閉全球零售店

微軟 (MSFT-US) 週一 (16 日) 宣布，由於 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 爆發，將關閉全球所有微軟零售店，直到另行通知。

上週以來，已經有多家企業宣布關停零售店，蘋果宣布暫時關閉大中華區以外所有零售店至 3 月 27 日，Nike 也在週一表示，美國、加拿大、西歐、澳洲及紐西蘭的門市都將關閉，直到 3 月 27 日。微軟也加入這波關停零售店陣營。

微軟在美國擁有擁有 70 多家零售店，在加拿大有 7 家，於波多黎各、澳洲和英國各一家，微軟並未宣布預定的重新開業時間。

微軟在聲明中說，出於維護客戶及員工安全的理由，做出關店決定，接下來仍會在 microsoft.com 上提供線上服務。

(圖表取自微軟推特)

之前由於疫情在西雅圖地區蔓延，微軟是最早要求員工在家上班的大型公司之一。3 月 6 日，兩名微軟員工的測試結果呈陽性，微軟在西雅圖擁有近 5.4 萬名員工，其中大部分在華盛頓州雷德蒙德的總部工作。

微軟也在上週宣布，將取消年度 Build 2020 開發人員大會，轉而改採線上直播方式進行。

微軟股價週一大跌 14.7%，是自 2000 年 4 月 24 日以來最大的單日跌幅，當時微軟股價下跌了 15.6%。