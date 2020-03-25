〈美股盤後〉道瓊瘋漲逾2100點 笑迎1933年以來最強單日

週二 (24 日) 眾議院議佩洛西 (Nancy Pelosi) 釋出讓華爾街真正樂觀的消息，美國國會很快將通過高達 2 兆的經濟刺激法案，加上昨日聯準會無限 QE 後援的消息激勵，華爾街士氣大振，恐慌指數跌至 60，美元終止連續 10 天漲勢。

美股四大指數開盤一路走高，美高梅、永利、達美和通用汽車等疫情受災股跳空大漲，標普迎來史上第二佳單日漲幅，道瓊更瘋漲逾 2100 點，創下 1933 年以來最強單日漲幅。

全球疫情蔓延情況 (青：出現確診國家) (圖片：CDC)

全球疫情消息方面，武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球，一週內確診數翻倍成長，目前有超過 40.7 萬人染疫，至少 18,000 人死亡，美國有 46,500 例確診，590 例死亡。

美國已有 13 州宣布禁足令、由於防疫物資匱乏，川普轉向南韓總統文在寅求助，希望自南韓進口醫療用品。川普還呼籲，希望美國企業在復活節前 (不到三週的時間) 重新開放，但受到紐約州長強力抨擊。

印度宣布鎖國 21 天、義大利官員稱，該國染疫總數可能比通報還高 10 倍。2020 年東奧正式被推遲，中國武漢解除封鎖，但隱藏的無症狀患者仍是隱憂。

週二 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數暴漲 2112.98 點，或 11.37%，收 20,704.91 點。

標普 500 指數暴漲 207.48 點，或 9.27%，收 2,444.88 點。

那斯達克指數暴漲 557.18 點，或 8.12%，收 7,417.86 點。

費城半導體指數暴漲 149.71 點，或 11.15%，收 1,491.83 點。

標普 11 大板塊迎來超級大反彈，能源 (+16.38%) 領軍大漲、其次為工業 (+12.70%) 和金融板塊 (+12.67%) 。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎補血滿格。蘋果 (AAPL-US) 暴漲 10.03%；臉書 (FB-US) 暴漲 8.70%；Alphabet (GOOGL-US) 暴漲 7.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.96%；微軟 (MSFT-US) 暴漲 9.09%。

道瓊 30 檔成分股僅 Verizon (VZ-US) 收低。雪佛龍 (CVX-US) 暴漲 22.74%；埃克森美孚 (XOM-US) 暴漲 12.69%；高盛 (GS-US) 暴漲 13.80%；摩根大通 (JPM-US) 暴漲 11.89%；美國運通 (AXP-US) 暴漲 21.88%；波音 (BA-US) 暴漲 20.89%；聯合技術 (UTX-US) 暴漲 15.76%；麥當勞 (MCD-US) 暴漲 18.13%。

費半成份股全數噴高。安森美 (ON-US) 暴漲 20.54%；英特爾 (INTC-US) 暴漲 5.62%；AMD (AMD-US) 暴漲 10.95%；美光 (MU-US) 暴漲 13.01%；Nvidia (NVDA-US) 暴漲 17.52%；；應用材料 (AMAT-US) 暴漲 12.34%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.69%。

台股 ADR 集體揚升。台積電 ADR (TSM-US) 暴漲 7.98%；日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 14.02%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.14%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 3.59%。

焦點個股

《國防生產法》週二生效，川普政府可要求企業生產關鍵醫療物資。目前通用電氣 (GE-US)、3M (MMM-US) 和福特 (F-US) 已聯手加速生產呼吸機和口罩等醫療物資，其股價也全數飆漲 12% 以上。

Needham 認為 Nvidia 擁有出色的資產負債表和強勁的自由現金流，將其股價評級從「持有」調升為「買入」，激勵 Nvidia 週二暴漲逾 17%。

雲端視訊會議技術服務商 Zoom Video (ZM-US) 暴跌 15.28% 至每股 135.18 美元。自年初以來，疫情讓在家工作需求大增，也讓該公司股價翻倍成長。

經濟數據

美國 3 月 Markit 製造業 PMI 初值報 49.2，預估 50.0，前值 50.7

美國 3 月 Markit 服務業 PMI 初值報 39.1，預估 48.8，前值 49.4

美國 3 月 Markit 綜合 PMI 初值報 40.5，預估 42.9，前值 49.6

美國 Markit 綜合 PMI 指數 (圖：IHS Markit)

華爾街分析

Fundstrat Global Advisors 創始人兼研究主管 Tom Lee 週二表示：「自 2 月份以來，這個市場一直非常危險，但仍透著希望的光芒。」

Franklin Templeton 股市負責人 Stephen Dover 受訪時表示：「美股正在對這一龐大的財政刺激計劃的可能性，以及政局中某些確定消息做出回應。」

華爾街一些策略師對週二上漲行情抱持懷疑態度。摩根大通 (小摩) 全球市場策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 指出：「這裡可能存在大量空頭回補，暫時抬高了股價。」

鑒於史上一些巨大反彈是在熊市期間進行的，華爾街部分投資者研判，在牛市捲土重來之前，美國確診病例必須顯現達峰值的跡象。