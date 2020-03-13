全球股災來襲 蘋果、微軟兆元市值岌岌可危？

全球股災蔓延，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延至各大跨國企業，美股深陷熊市，股市大盤墜入沉重賣壓，彭博社週四 (12 日) 報導，在這波拋售潮中，蘋果和微軟兆元市值恐怕岌岌可危。

由於疫情擾亂全球供應鏈，自病毒爆發以來，科技股一直是股市首當其衝的板塊，週四 (12 日) 投資人預期川普將進一步宣布具體調降薪資稅等財政刺激方案，然而期待卻落空。

市場的失望反映在股市各大板塊上，週四 (12 日) 蘋果股價下滑多達 9.88%，微軟慘跌至 9.48%，兩者股價皆從 2 月份高點下滑超過 20%。

週四 (12 日) 美股五大科技巨頭市值蒸發達 4166 億美元，其中蘋果和微軟市值相繼從幾週前的 1.4 兆美元以上，摔跌至 1.1 兆美元，兆元俱樂部頭銜搖搖欲墜。

蘋果和微軟市值即將落入兆元以下 (圖片: 彭博社)

投資人憂心疫情對經濟的潛在風險，重挫美股，使得兆元俱樂部的 13 間企業裡，有兩位成員因為這波武漢肺炎疫情衝擊，而慘遭淘汰，分別為亞馬遜和谷歌母公司 Alphabet。

各國政壇、影藝及體育界相繼通報出確診病例，嚴重程度令世衛組織 (WHO) 週三宣布武漢肺炎 (COVID-19) 疫情達全球大流行 (Pandemic) 程度，美股本週兩度觸發熔斷機制。

武漢肺炎已擴散至全球 100 多個國家，有超過 12.7 萬人染疫，造成至少 4718 人死亡，菲律賓首都宣布首都封城、加拿大總理自我隔離、巴西總統和川普身陷染疫危機。

美國 NBA 猶他州爵士隊球員病毒檢測結果為陽性後，美國 NBA 宣布暫停今年賽季，好萊塢影星湯姆漢克斯夫妻也宣布確診，引發美國民眾對疫情的恐慌，NBA、NHL、MLB 與 MLS 等體育賽事紛紛宣布停賽。

亞馬遜如今市值約為 8580 億美元，而 Alphabet 估值已跌至 8000 億美元以下。

這兩家企業都在今年初正式超越市值兆元門檻，但隨後就在 2 月下旬回落至 1 兆美元以下。

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