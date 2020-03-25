除了政府刺激方案 手握現金的大型美企也能提供經濟一臂之力

聯準會 (Fed) 和全球其他央行已採取迅速、協調一致的行動，來協助穩定全球經濟和金融市場，在武漢肺炎 (COVID-19) 大流行期間，投入價值數兆美元的刺激資金。

華盛頓政界人士也正在加緊努力，據外電報導，國會即將批准一項財政援助計劃，以協助陷入困境的消費者和企業。

另一波刺激可能來自美國企業，這些企業可以而且應該透過動用充足的現金儲備來幫助經濟。

許多擁有大量現金的企業開始意識到，與其簡單地透過庫藏股回購和分派股利來獎勵股東，其實還可以更好地利用現金：它們也可以支持旗下員工和其他美國人。

穆迪對自去年年底以來的分析顯示，美國非金融公司的資產負債表上有超過 1.5 兆美元的現金。

如果這些資金被用來協助那些在新冠病毒爆發中掙扎的人們，如員工而非投資人，那麼這將有助長期保持美國經濟在大流行中的持續發展。

諸如臉書 (FB-US)、CVS (CVS-US)、Walmart (WMT-US)、JPMorgan Chase (JPM-US) 和 Kroger (KR-US) 之類的藍籌股企業已經宣布發放部分員工的獎金。

Brown Brothers Harriman 首席投資策略師 Scott Clemons 說：「疫情衝擊是前所未見的，因此，美國企業的刺激措施視情況而定是十分合理的作法。」

大部分企業提供的刺激措施可能來自科技產業。畢竟，依據穆迪報告中的數字，光是蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書、思科 (CSCO-US) 和甲骨文 (ORCL-US)，就擁有整體非金融公司現金部位近一半，約 6380 億美元。

隨著 2017 年稅法變更降低了匯回離岸資產的稅率，像是蘋果這種在海外仍然有大量現金的企業應該很容易就能將大部分資金帶回美國。

思科指出，它已經計劃向全球非營利組織及其公司長期贊助的慈善機構捐贈 2.25 億美元現金，以幫助加州 Santa Clara 郡的低收入居民。

臉書表示，它正在與供應商緊密合作，以確保其員工保持安全和健康。

臉書發言人 Anthony Harrison 說：「臉書將支付因降低出勤要求而不得不在家工作者的補助計畫，他們可能因辦公室關閉、公司決定讓員工回家或因為生病而必須在家工作。」

除了宣布向員工發放現金獎勵外，臉書還預留了 1 億美元用於向小型企業發放現金。

亞馬遜正在為其配送中心新增雇用 10 萬名員工，以跟上網購需求。蘋果還宣布各種現金捐贈，並計劃向美國和歐洲的醫護人員贈送工業口罩。

這是個開始，但是有錢的美國企業可能應該、並希望會做得更多。