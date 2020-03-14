重磅! 比爾蓋茲宣布離開微軟董事會

微軟 (MSFT-US) 週五震撼宣布，創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 即將離開微軟董事會，同時他也將從巴菲特掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)董事會卸任。

比爾蓋茲在領英 (LinkedIn) 上發文表示：「我決定退出微軟和波克夏海瑟威董事會，好利用更多時間來專注在慈善事業上，包括了全球健康衛生發展、教育和氣候變遷等議題上。我認為微軟和波克夏海瑟威的董事會從來沒有像現在如此強大，因此該是卸任的時候了」

比爾蓋茲領英發文 (圖片: LINKEDIN)

蓋茲同時強調：「退出微軟董事會不意味著退出公司，微軟是我的畢生心血，我將繼續與納德拉 (Satya Nadella，微軟執行長) 和技術高層領導維持聯繫，幫助微軟塑造宏偉的願景並實現其目標，對此我比以往任何時候都感到樂觀」

比爾蓋茲於 1975 年與保羅 · 艾倫 (Paul Allen) 共同創立了微軟，艾倫於 2018 年辭世，由蓋茲擔任首席執行長一直到 2000 年，蓋茲將 CEO 一職交接給左右手巴爾默 (Steve Ballmer)，微軟現任執行長納德拉(Satya Nadella) 於 2014 年 2 月接任。

蓋茲於 2014 年卸任微軟董事會董事，但他從 2008 年開始，就將把更多精力與時間投入於他與妻子梅琳達成立的比爾與梅琳達 · 蓋茲基金會 (Bill & Melinda Gates Foundation)。

據 FactSet 稱，蓋茲是微軟最大的股東之一，擁有 1.36% 的股份；微軟於 1986 年上市，目前為全球身價最高企業之一，市值為 1.21 兆美元。

微軟首席執行長納德拉說道：「多年來我與比爾共事，並向他學習，是一種巨大的榮譽和榮幸。」

「我對比爾的友誼深表感謝，並期待未來能與他繼續共事，以實現我們的使命，讓世界上所有人都有能力實現更大的成就」

納德拉表示，微軟董事會得益於比爾蓋茲的領導和遠見而壯大，公司將持續受益於蓋茲持續不斷的科技熱忱和建議，以推動公司產品和服務。