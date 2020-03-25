〈紐約匯市〉QE、財政紓困雙管齊下 美元續回落 英鎊駛離35年低點

週二 (24 日) 美元結束漲勢，受到聯準會的量化寬鬆 (QE) 和即將在國會通過的財政紓困案拖累，美元避險需求大減，週二美元指數下跌 1.24% 至 101.963，結束了自 2012 年以來為期 10 天的最佳漲勢，激勵其他貨幣走強。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

繼美國聯準會 (Fed) 於週一 (23 日) 宣佈推出無上限 QE 後，美國財政部部長梅努欽 (Steven Mnuchin)、及美國參議院民主黨領袖 Chuck Schumer 亦於週一 (23 日) 晚間表示，目前國會已「非常接近」達成總值 2 兆美元的財政刺激方案協議。

Nordea 的分析師表示，「Fed 竭力抑制美元漲幅，而開啟了史無前例的財政刺激與寬鬆政策，但我們擔憂一旦經濟度過疫情危機，美元將受重創。」

前聯邦公開市場委員會 (FOMC) 經濟學家 Nathan Sheets 認為，市場將開始感受 Fed 注入的海嘯性資金流動力，同時這點顯示了 Fed 將扮演國際最後貸款人的角色。

儘管如此，融資市場的壓力仍在，期權交易者並不相信美元的回落，標誌著市場情緒轉變。他們認為下個月美元兌主要貨幣的溢價仍接近八年來的最高水平。

倫敦 Arkera Inc 外匯分析師 Viraj Patel 表示，歐洲和美國疲軟的經濟數據都可能重新激發人們對美元避險需求，他認為美元週二下跌只是技術性的調整。

Viraj Patel 說道 ：「我們仍處於疫情風暴中，美國與歐洲會有越來越多地區實施封鎖，更多投資人會奔往美元避險」

英鎊走強

週二 (24 日) 英鎊兌美元上漲 1.67%，至 1.1741，脫離了上週所創的 35 年低點 1.1413 美元。週一英鎊因為英國政府祭出的三週封城政策，一度重貶至低點 1.1448。

為防堵武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的擴散，英國首相強生 (Boris Johnson)週一捨棄了佛系抗疫的態度，下達了為期三週的禁足令，要求所有銷售非必需品的商店一律暫停營業，禁止公共場合超過 2 人以上集會。

歐元兌美元上漲 0.02% 落在 1.0788，但仍位於 1.0748 低點區間。歐元區 3 月份經濟受到疫情重擊，令歐元承壓，週二公布的歐元區 3 月份綜合 PMI 以及服務業 PMI 雙雙錄得有紀錄以來的最低水平，其中以服務業打擊最為嚴重。

美元疲弱進而助長其他新興市場貨幣，澳幣兌美元漲 1.75% 至 0.5929 美元，自 17 年低點 0.5510 美元回彈，但仍接近 2002 年來最低水平；挪威克朗收復跌勢，躍升至記錄高位，新興貨幣指數出現 3 年來最大漲幅。

美元兌日圓上漲 0.14%，至 111.36。武漢肺炎疫情重創日本經濟，週二日本公布了有史以來最快的服務業萎縮，製造業活動也以十年來最快的速度下滑。

日本 3 月份經季節調整後的製造業採購經理人指數 (PMI) 初值跌到 44.8，創下 2009 年 4 月以來最低水平，前值為 47.8，預估日本今年經濟將減縮 4%。

美國總統川普週二 (24 日) 表示，他希望企業在 4 月份的復活節前恢復正常，讓美國經濟重新開放，以減輕疫情對美國經濟的影響，專家認為這將使醫療衛生系統超載，不利於抑制疫情。

美國醫學專家和政府官員雙方皆認為，無論美國經濟損失如何，阻止病毒傳播都是至關重要的。

截至週三 (25 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 101.963。-1.24%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0788 美元。+0.01%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.1776 美元。+0.16%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.5969 美元。+0.20%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4470 加幣。+0.05%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 111.53 日圓。+0.28%