〈每日外資外匯觀點〉縱有回跌 但還不到強勢美元結束的時候

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情最嚴重的中國週二 (24 日) 宣布湖北明日解封，武漢 4 月 8 日解除對外交通管制，亞洲盤交易時間，除了美元指數跌破 102 外，幾乎所有資產大漲，南韓首爾綜指期貨一度上漲觸發熔斷機制，金價本週連續第二日飆升。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國疫情快速升級，累計武漢肺炎確診病例已達 43667 例，死亡 552 例。美國聯準會宣布將為企業債新增兩個流動性工具，本週將天天購買 750 億美元國債和 500 億美元的機構住房抵押貸款支持證券 (MBS)；每日和定期回購利率報價利率將重設為 0%。

聯準會將以無限量購買債券以支持經濟，但富國銀行 Erik Nelson 認為，還不到美元資金壓力消除、美元強勢結束的時候。

Bleakley 咨詢集團投資長 Peter Boockvar 在報告中指出，「我們現在再次處於無限寬鬆的狀態」。

匯市的押注發生劇烈變化，導致美元近期大漲，交易商很有可能成為美元出現更大漲勢的推手。大和證券駐東京外匯策略師 Yukio Ishizuki 表示，目前已從避險階段進入爭搶美元現金的階段，仍有許多投資者需要賣出風險資產，他們希望持有美元。

BDSwiss Group 投資研究主管 Marshall Gittler 認為，股市崩跌，全球各大央行的行動或許仍不夠，而銀行業體係中沒有足夠的美元可以放貸給所有需要借錢的人，目前美元的需求似乎就像無底洞。

道明證券分析師認為，美元兌日圓目前看來被高估了，預期美元兌日圓將會進一步走低，但如果美元融資壓力紓緩，那麼美元兌日圓從基本面看來就過高了。