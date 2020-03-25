Fed無限QE奏效 離岸人民幣早盤再升逾200基點

聯準會無限 QE 政策持續發酵，再加上聯準會與全球央行擴大美元互換協議，美元流動性緊俏問題暫時解除，美元指數回跌，刺激離岸人民幣勁揚，週三 (25 日) 凌晨收在 1 美元兌 7.0802 人民幣，升值 331 基點，升幅 0.47%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

今 (25) 日，中國外匯管理局公布人民幣中間價報 7.0742，調升 257 基點。同時陸股開高走揚，帶動早盤離岸人民幣延續升值趨勢，一度再升逾 200 基點，截至上午 09:42 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0631 人民幣，升值 190 基點，升幅 0.27%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

交易員表示，Fed 祭出無限 QE 後，美元指數明顯回貶，而亞洲貨幣的賣壓隨之趨緩。不過市場仍較為謹慎，短期人民幣可能在 7.05～7.1 之間來回震盪。

同時，全球肺炎疫情蔓延的趨勢仍在惡化，聯準會無限 QE 政策對於紓緩美元流動性緊俏的效果還是需要觀察。若流動性狀況有所改善，美元將繼續走貶，當然人民幣將更進一步反彈，不排除測試 7 字頭的壓力。

摩根士丹利華鑫證券指出，因中國降息步調較慢，導致中國與歐美利息拉大中，同時中國主權債違約率低，再加上股市估值偏低，所以無論是股票或是債券，人民幣資產正吸引外資長期投入。在全球疫情造成的動盪減緩後，人民幣會重回升值趨勢。

申萬宏源則指出，展望今年人民幣匯率走勢，由於第一季人民幣貶勢已反映疫情衝擊中國經濟的影響，後續在復工復產進入正常化後，再加上近期美國因應疫情發展的措施進一步升級，預估人民幣下半年有機會保持在 6.9 附近震盪。