〈美股早盤〉2兆美元紓困方案「非常接近」達成協議 道瓊開盤狂漲逾1100點

繼美國聯準會於週一 (23 日) 宣佈推出無限 QE 後，美國財政部部長梅努欽 (Steven Mnuchin)、及美國參議院民主黨領袖 Chuck Schumer 亦於週一 (23 日) 晚間表示，針對 2 兆美元的財政刺激方案，目前國會已「非常接近」達成協議。

由於市場預期貨幣寬鬆及財政政策的雙管齊下，將可疏緩疫情對於經濟所造成的衝擊，促使美股於週二 (24 日) 止跌回升，開盤四大指數齊漲，道瓊指數大漲超過 1100 點，台積電 ADR 則上漲 5.98%。

武漢肺炎疫情

隨著武漢疫情於歐洲日益嚴重，英國首相強生 (Boris Johnson) 於週一 (23 日) 晚間宣佈全國將實施 3 週的「禁足令」，除了限制民眾在非必要時的外出，亦禁止許多公共場所對外開放營業。

另外，美國確診病例快速攀升，週一 (23 日) 的單日新增確診病例突破萬例，為 10141 例，累計確診病例則增至 43214 例，使美國淪為全球疫情第三嚴重的國家，僅次於中國及義大利。

隨著武漢疫情於中國擴大速度放緩，湖北省官方於週二 (24 日) 宣佈，自 3 月 25 日零時起，解除湖北離境管制，恢復對外交通。但武漢離境管制要延至 4 月 8 日。

截至台北時間週二 (24 日)22 時許：

道瓊指數上漲 1124.31 點或 6.05%，暫報 19716.24 點

那斯達克上漲 335.49 點或 4.89%，暫報 7196.17 點

標普 500 上漲 116.10 點或 5.19%，暫報 2353.50 點

費半上漲 116.21 點或 8.66%，暫報 1457.97 點

台積電 ADR 上漲 5.98% 至每股 48.19 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.842%

紐約輕原油上漲 4.45% 至每桶 24.40 美元

布蘭特原油上漲 3.88% 至每桶 28.08 美元

黃金上漲 6.86% 至每盎司 1675.10 美元

美元指數下跌 1.54% 至 101.650 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

推特 (TWTR-US)

推特早盤上漲 4.54%，達 25.69 美元。

由於武漢疫情持續擴大，美國社交媒體平台推特撤回了該公司第一季的財測，並表示疫情使得企業的廣告支出減少，造成了廣告投放的下降，相關營收恐將因而縮減。

該公司原先預期第一季營收在 8.25 億美元至 8.85 億美元之間，但受到疫情的影響，今年第一季業績恐比去年同期有所下滑，並面臨運營虧損。

雪佛龍 (CVX-US)

雪佛龍早盤上漲 14.03%，達 61.78 美元。

雪佛龍於週二 (24 日) 宣佈，由於該公司的營運目前正面臨著嚴峻的挑戰，因此將今年的資本支出計劃調降 20%，並暫停庫藏股購買計劃，但並沒有減少股利發放的計劃。

該公司預估今年的資本支出將為 160 億美元，另外，至今年底為止，雪佛龍在美國頁岩油產區二疊紀盆地 (Permian Basin) 的石油生產量，每日將減少 12.5 萬桶。

Spotify(SPOT-US)

Spotify 早盤上漲 5.03%，達 124.49 美元。

Bernstein 的分析師 Todd Juenger 於週二 (24 日) 調升 Spotify 的股票評級，由「遜於大盤」上調至「與大盤持平」，並將該公司的股票目標價調降 10 美元，至每股 124 美元，較 1 月份的高點下滑 25%。

Juenger 表示，受到武漢肺炎疫情擴大、以及經濟衰退的影響，Spotify 的營運亦多少受到衝擊，但由於整體串流音樂服務市場的前景仍舊不變，預期長期而言 Spotify 的表現也將穩健成長。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 Markit 製造業 PMI 初值報 49.2，預估 50.0，前值 50.7

美國 3 月 Markit 服務業 PMI 初值報 39.1，預估 48.8，前值 49.4

美國 3 月 Markit 綜合 PMI 初值報 40.5，預估 42.9，前值 49.6

美國 Markit 綜合 PMI 指數 (圖：IHS Markit)

華爾街分析：

隨著美國聯準會 (Fed) 宣佈無限 QE，促使風險性資產呈現止跌回升的態勢。NatWest Markets 分析師 James McCormick 表示：「雖然投資人的不安情緒稍獲疏緩，但仍未達到反轉點，另外，儘管政府釋出了大規模的刺激政策，但由於經濟數據表現低迷、加上疫情的發展仍具高度不確定性，因此，我們對於風險性資產仍抱持著較為中立的態度。」

New York Life investments 分析師 Lauren Goodwin 表示，聯準會所採取的政策相當讓人印象深刻，且為市場所必要的，但是卻仍不夠充份，目前經濟所面臨的最大挑戰，是大部份的企業皆被迫關閉，而這部份才是急需要美國政府出手援助的。