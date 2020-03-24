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〈美股早盤〉2兆美元紓困方案「非常接近」達成協議 道瓊開盤狂漲逾1100點

2兆美元紓困方案「非常接近」達成協議 道瓊開盤狂漲逾1100點 (圖：AFP)
2兆美元紓困方案「非常接近」達成協議 道瓊開盤狂漲逾1100點 (圖：AFP)

繼美國聯準會於週一 (23 日) 宣佈推出無限 QE 後，美國財政部部長梅努欽 (Steven Mnuchin)、及美國參議院民主黨領袖 Chuck Schumer 亦於週一 (23 日) 晚間表示，針對 2 兆美元的財政刺激方案，目前國會已「非常接近」達成協議。

由於市場預期貨幣寬鬆及財政政策的雙管齊下，將可疏緩疫情對於經濟所造成的衝擊，促使美股於週二 (24 日) 止跌回升，開盤四大指數齊漲，道瓊指數大漲超過 1100 點，台積電 ADR 則上漲 5.98%。

武漢肺炎疫情

隨著武漢疫情於歐洲日益嚴重，英國首相強生 (Boris Johnson) 於週一 (23 日) 晚間宣佈全國將實施 3 週的「禁足令」，除了限制民眾在非必要時的外出，亦禁止許多公共場所對外開放營業。

另外，美國確診病例快速攀升，週一 (23 日) 的單日新增確診病例突破萬例，為 10141 例，累計確診病例則增至 43214 例，使美國淪為全球疫情第三嚴重的國家，僅次於中國及義大利。

隨著武漢疫情於中國擴大速度放緩，湖北省官方於週二 (24 日) 宣佈，自 3 月 25 日零時起，解除湖北離境管制，恢復對外交通。但武漢離境管制要延至 4 月 8 日。

截至台北時間週二 (24 日)22 時許：

  • 道瓊指數上漲 1124.31 點或 6.05%，暫報 19716.24 點
  • 那斯達克上漲 335.49 點或 4.89%，暫報 7196.17 點
  • 標普 500 上漲 116.10 點或 5.19%，暫報 2353.50 點
  • 費半上漲 116.21 點或 8.66%，暫報 1457.97 點
  • 台積電 ADR 上漲 5.98% 至每股 48.19 美元
  • 十年期美債殖利率上漲至 0.842%
  • 紐約輕原油上漲 4.45% 至每桶 24.40 美元
  • 布蘭特原油上漲 3.88% 至每桶 28.08 美元
  • 黃金上漲 6.86% 至每盎司 1675.10 美元
  • 美元指數下跌 1.54% 至 101.650 點  
美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)
美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

推特 (TWTR-US)

推特早盤上漲 4.54%，達 25.69 美元

由於武漢疫情持續擴大，美國社交媒體平台推特撤回了該公司第一季的財測，並表示疫情使得企業的廣告支出減少，造成了廣告投放的下降，相關營收恐將因而縮減。

該公司原先預期第一季營收在 8.25 億美元至 8.85 億美元之間，但受到疫情的影響，今年第一季業績恐比去年同期有所下滑，並面臨運營虧損。

雪佛龍 (CVX-US)

雪佛龍早盤上漲 14.03%，達 61.78 美元

雪佛龍於週二 (24 日) 宣佈，由於該公司的營運目前正面臨著嚴峻的挑戰，因此將今年的資本支出計劃調降 20%，並暫停庫藏股購買計劃，但並沒有減少股利發放的計劃。

該公司預估今年的資本支出將為 160 億美元，另外，至今年底為止，雪佛龍在美國頁岩油產區二疊紀盆地 (Permian Basin) 的石油生產量，每日將減少 12.5 萬桶。

Spotify(SPOT-US)

Spotify 早盤上漲 5.03%，達 124.49 美元

Bernstein 的分析師 Todd Juenger 於週二 (24 日) 調升 Spotify 的股票評級，由「遜於大盤」上調至「與大盤持平」，並將該公司的股票目標價調降 10 美元，至每股 124 美元，較 1 月份的高點下滑 25%。

Juenger 表示，受到武漢肺炎疫情擴大、以及經濟衰退的影響，Spotify 的營運亦多少受到衝擊，但由於整體串流音樂服務市場的前景仍舊不變，預期長期而言 Spotify 的表現也將穩健成長。

今日關鍵經濟數據：

  • 美國 3 月 Markit 製造業 PMI 初值報 49.2，預估 50.0，前值 50.7
  • 美國 3 月 Markit 服務業 PMI 初值報 39.1，預估 48.8，前值 49.4
  • 美國 3 月 Markit 綜合 PMI 初值報 40.5，預估 42.9，前值 49.6
美國 Markit 綜合 PMI 指數 (圖：IHS Markit)
美國 Markit 綜合 PMI 指數 (圖：IHS Markit)

華爾街分析：

隨著美國聯準會 (Fed) 宣佈無限 QE，促使風險性資產呈現止跌回升的態勢。NatWest Markets 分析師 James McCormick 表示：「雖然投資人的不安情緒稍獲疏緩，但仍未達到反轉點，另外，儘管政府釋出了大規模的刺激政策，但由於經濟數據表現低迷、加上疫情的發展仍具高度不確定性，因此，我們對於風險性資產仍抱持著較為中立的態度。」

New York Life investments 分析師 Lauren Goodwin 表示，聯準會所採取的政策相當讓人印象深刻，且為市場所必要的，但是卻仍不夠充份，目前經濟所面臨的最大挑戰，是大部份的企業皆被迫關閉，而這部份才是急需要美國政府出手援助的。

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