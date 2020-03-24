港美利差擴大至1999年新高 港幣套利交易亞洲最賺錢

借入美元購買港幣在過去一個月中成為亞洲最賺錢的套利交易，主要是因為一個月的香港銀行同業拆放利率 (Hibor) 與相應的倫敦銀行同業拆放利率 (Libor) 的利差來到接近 1999 年以來新高，讓高殖利率的港元資產更具吸引力，目前港幣已接近聯繫匯率制度的強方兌換保證 7.75 的區間上限。

美國聯準會上週緊急降息 100 個基點後，香港金融管理局隨即跟進將基準利率下調 64 個基點至 0.86%。此外，由於銀行屯積現金進行季末監管檢查，流動性收緊也推高了香港的利率；而最近 21 天以來，中國的南下資金買超港股，也拉升了對港幣的需求。

港幣一旦觸及聯繫匯制上限 7.75，可能促使香港金管局出手買匯，以維持聯繫匯制的浮動區間，將是 2015 年秋季以來首見，過去兩年來，銀行同業流動資金池縮水了 70%，一旦金管局出手，將可為資金池注入活水。

法國農業信貸銀行新興市場策略 Eddie Cheung 表示，香港利率短期內應不致如同美國降息至接近零利率，兩者利差仍大，有利於港幣堅挺至第二季。

港幣兌美元近期維持在 7.7558 附近，一個月期 Hibor 上漲 3 個基點，來到 1.87643%，與 Libor 的溢價擴大至 90 個基點以上。

Hibor 和 Libor 利差已接近 1999 年以來新高。(圖：Bloomberg)

近一個月來，港幣在亞洲貨幣中的表現排名第二，僅次於新台幣，夏普比率 (衡量經波動率調整後的回報率) 顯示，同一期間，港幣兌美元是亞洲地區最賺錢的套利交易。

Hibor 與 Libor 的利差接近 1999 年以來新高，主要是因交易員押注香港和美國之間的利差將擴大，Hibor 預期將因銀行間流動資金池較小而維持在較高水平，而 Hibor 則可能因聯準會降低借貸成本的措施而維持在低檔。

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