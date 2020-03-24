澳盛：美元將在短期內觸及105水平

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，美元避險需求大增，上週美元累計上漲了 4% 以上，儘管聯準會已經祭出多次財政支持計畫，但澳盛銀行亞洲研究主管 Khoon Goh 表示，美元兌一籃子主要貨幣很有可能會在短期內飆升至 105。

美元指數週一 (23 日) 下跌 0.72% 至 102.513。美元上週創下自 2008 年金融危機以來的最大單週漲幅，上漲了 4.32%。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

鑑於美元稀缺，美國聯準會 (Fed) 上週四已擴大新增了包含澳洲、新加坡等 9 國央行的換匯額度，這項換匯機制至少維持六個月，開啟了額外的 4500 億美元資金大門，令貨幣市場得以減輕美元的融資壓力。

週一 (23 日)Fed 再次擴大量化寬鬆規模，史無前例推出金額無上限且目標明確的 QE，強力宣示無限量供應資金，使美元指數回跌逾 1%，但仍維持在 101 之上。

Khoon Goh 表示，除非武漢肺炎 (COVID-19) 人數下降，且新增人數也出現緩和，美元風險拋售才能觸底，結束漲勢。

澳盛銀行 (ANZ) 的經濟學家 Khoon Goh 表示，美元指數短期內將升至 105。截至週二，DXY 指數已接近 103，美元指數上一次逼近 105 水平是 2002 年末。

部分分析師也為美元的走強感到擔憂，尤其美元強漲已對新興市場貨幣和發達經濟體構成威脅，隨著巴西里爾，印度盧比等許多貨幣暴跌至紀錄低位，市場下一步需要關注 G20 級別貨幣是否插手干預匯市。

而在丹麥、挪威克朗，皆因為疫情爆發、美元避險需求大增而面臨貶值壓力，丹麥央行更在上週採取逆勢升息的激進舉措，來捍衛該國幣值。

據國際貨幣基金會 (IMF) 稱，在全球所有銀行的外匯儲備中有 61% 以上是美元，且有將近 40% 債務是美元。而美元與歐元一起佔了全球銀行儲備的 80%。

儘管人民幣是全球貿易不可或缺的一部分，人民幣僅佔全球貨幣儲備的 2% 不到，這造就市場對美元的過度依賴。

渣打銀行 (Standard Chartered) 分析師 Divya Devesh 表示，聯準會的最新手段，是美元需求激增的一線希望，但他估計未來幾週匯市波動會變得更劇烈，市場應保持高度戒備。