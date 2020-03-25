受油價重挫衝擊 雪佛龍下調2020年支出和產量

據《路透》報導，受到油價重挫的影響，雪佛龍 (CVX-US) 預計將於今年縮減 40 億美元的支出，並暫緩庫藏股購買計劃。

由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的擴大，造成全球原油需求量下滑，再加上沙烏地阿拉伯及俄羅斯之間的石油價格戰，導致國際油價大幅重挫，並跌至每桶 30 美元以下。

美國第二大的煉油公司 Phillips 66(PSX-US) 於週二 (24 日) 宣佈調降 2020 年的資本支出 18%。雪佛龍亦將資本支出目標，由 200 億美元調降至 160 億美元，並將美國頁岩油產區二疊紀盆地 (Permian Basin) 的支出，由先前所預估的 40 億美元，縮減至 20 億美元。

RBC Capital Markets 的分析師 Biraj Borkhataria 表示，雪佛龍削減開支的幅度較預估來得更大。但庫藏股購買計劃的暫緩，則是在預期之內。

雪佛龍原先計劃每年購買 50 億美元的庫藏股，並於今年 Q1 已購買了 17.5 億美元。該公司於日前表示，將會持續追蹤開支狀況，並承諾在未來 5 年之內，返還股東 800 億美元。

除此之外，雪佛龍亦表示，至今年底為止，二疊紀盆地的每日石油生產量將減少 12.5 萬桶，較原先所預估的每日 60 萬桶以上縮減 20%。

為了對抗油價重挫的衝擊，其他主要石油公司亦紛紛宣佈支出縮減計劃。荷蘭皇家殼牌公司 (Royal Dutch Shell) 於週一 (23 日) 表示，將削減今年開支 50 億美元，並暫緩 250 億美元的股票回購計劃。

美國石油與天然氣巨頭埃克森美孚公司 (XOM-US) 尚未宣佈最新的資本支出計劃，但該公司曾於日前表示，支出削減的幅度將會相當可觀。

加拿大第二大的石油公司 Suncor Energy 亦於週一 (23 日) 宣佈，將會削減 2020 年的預估生產量，並暫緩股票回購計劃。

於台北時間週三 (25 日) 午夜 0 時許，雪佛龍 (CVX-US) 股價上漲 15.12%，達每股 62.37 美元。