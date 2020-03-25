美中農畜品貿易取得進展 USTR：受惠於中國減免關稅

美國農業部 (USDA) 和美國貿易代表署 (USTR) 週二 (24 日) 發表聯合聲明，稱美中第一階段協議中的農業條款執行取得進展。

美國農業部 (USDA) 和美國貿易代表署 (USTR) 於聯合聲明中列出，一系列有助於增加美國牛肉、家禽和其他農產品出口中國的措施，並提到美國食品和農產品出口受益於中國關稅減免。

這些措施包括有助於美家禽繼續出口中國的區域化協議、中國向美通報美牛所含生長激素的最大殘留量、擴展運往中國的豬肉產品的種類、美中簡化動物飼料生產產品的進出口註冊程序。

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 稱：「在執行第一階段貿易協議時，我們每天都在與中國合作… 我們感受到中國為遵守協議中的承諾所作的努力，並期待繼續在貿易事務上繼續合作。」

中國的關稅排除程序正在生效，許多中國進口商報告，購買美國食品和農產品而獲得關稅減免。

美國農業部長佩杜 (Sonny Perdue) 表示：「這些步伐表明，中國正在朝著實現第一階段協議的正確方向前進… 我們將繼續與中國合作，確保其充分履行承諾，並期待在我們繼續進行雙邊討論的同時，看到進一步的改善和進展。」

美國肉類出口協會 (USMEF) 兼首席執行官長 Dan Halstrom 對此表示讚賞。

Dan Halstrom 稱：「對於美國牛肉和豬肉行業來說，這是令人振奮的一天，這些行業已等待了很長時間才能獲得這樣更有意義和更可靠的機會進入中國，而我們感謝 USTR 和 USDA 在第一階段貿協談判和實踐做的不懈努力。」