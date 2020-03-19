疫情衝擊德國經濟 3月Ifo景氣指數創2009年來低點

據《彭博》報導，德國 Ifo 經濟研究院於週四 (19 日) 公佈 3 月份商業景氣指數，報 87.7，創下自 2009 年以來的最低點，顯示受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，德國經濟恐將面臨自金融海嘯以來最嚴重的衰退。

除此之外，3 月份的商業預期指數則報 82.0，較 2 月份的 93.2 大幅跌落。為了防止疫情的擴大，德國政府採取暫時關閉商店及工廠等措施，導致生產力滑落，並對於經濟造成嚴重衝擊。

德國 Ifo 商業景氣指數、商業預期指數 (圖：Bloomberg)

德國 DIW 經濟研究所表示，對於疫情所造成的損害恐難以預估，而即使在疫情獲得控制後，經濟快速恢復至正常水準的樂觀情況之下，德國於今年的 GDP 增長率仍可能衰退 0.1%。

德意志銀行經濟學家的預估則更為悲觀，並表示 Q2 GDP 將可能大幅下滑 28%，並導致 2020 年全年 GDP 衰退 5%。

由於疫情造成全球供應鏈中斷、以及消費者需求萎縮，導致德國汽車大廠福斯 (Volkswagen)、以及賓士母公司戴姆勒 (Daimler)，皆面臨產能閒置的壓力。除此之外，由於關閉商店、以及旅遊禁令等措施，導致德國的服務業景氣亦呈現低迷的態勢。

為了減輕疫情對於經濟所造成的損害，德國政府已宣佈實施 5500 億歐元 (6 千億美元) 的財政刺激措施，以協助企業及勞工渡過危機。此外，歐洲央行亦於週三 (18 日) 宣佈推出 7500 億歐元的資產收購計劃，以避免歐洲經濟陷入衰退的風險。

DIW 經濟研究所所長 Marcel Fratzscher 表示，全球經濟正面臨重大的危機，且影響的層面亦難以預估，而目前最重要的，是各國政府能夠立即提供財務上的紓困。

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