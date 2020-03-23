〈每日外資外匯觀點〉美元流動性黑洞大吸金 新興貨幣陷惡性循環

美國疫情周末進一步升級，目前累計確診病例超過 3 萬例，疫情嚴重僅次中國和義大利。周一美股期指再度出現鎔斷，美元指數在亞洲盤交易時間飆升逼近 103，強勢美元同時讓金價承受壓力，受限在 1500 美元之下震盪；WTI 油價急跌 6%。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國疫情升高，使得經濟學家們紛紛下修對美國經濟成長預期，摩根士丹利經濟學家表示，武漢肺炎 (COVID-19) 將使美國陷入比先前預期更嚴重的衰退，第二季 GDP 恐創下史上罕見的 30.1%；摩根大通上周估美國第二季 GDP 將萎縮 14%；高盛估下跌 24%；美國銀行並正式宣布美國經濟進入衰退，第二季 GDP 萎縮 12%。

美元挾流動性最強貨幣的優勢，在疫情衝擊全球經濟的擔憂下，全球投資者和企業瘋狂搶進。各國政府紛紛對本國經濟注入空前規模的財政刺激，以聯準會為首的各大央行則競相降息和購債，並向市場挹注大量流動性，緩解美元吃緊的局面。

近期強勢美元對持有大量美元債務的國家和企業受傷慘重，新興市場貨幣出現嚴重拋售，陷入惡性循環。ING 銀行分析師表示，如果說現在有一種貨幣引發種種問題，並加劇全球資產的拋售，那就是美元。

Action Economics 分析師指出，目前許多新興市場和發達國家經濟不是走向衰退，就是已經衰退，對於許多有美元借款的國家，本國貨幣大幅貶值，美元升值，面臨經濟衰退的威脅更加沈重。

分析師預估， 2008 年 9 月美元流動性快速大幅收緊到流動性恢復約歷時 5 個月，估計目前美元流動性吃緊的情況還將維持一段時間，而在流動性緊張化解之前，美元指數可能仍維持高檔不墜，後續需要關注流動性黑洞帶來的各種衝擊。

IG Securities 外匯策略分析師 Junichi Ishikawa 稱，目前連視為避險工具的黃金資產都被投資人出脫，爭相變現以尋求對沖風險的保障，美元目前受到追捧，顯示投資人的不確定感已高得不能再高。

道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 日前也表示，過去幾周，對美元的需求大幅飆升，許多投資者因此拋售黃金，主要是因企業需要獲得現金來支付員工薪資和基金經理因保證金要求日增而急需美元，因此推動美元上漲。