武漢肺炎幾乎清空美市值破兆美元企業 微軟獨撐大局

蘋果 (AAPL-US) 市值自去年 9 月來首次跌破 1 兆美元，這波武漢肺炎疫情讓全美市值破兆企業僅剩下微軟 (MSFT-US) 一家。

蘋果週一上午下跌 4% 至 220.16，自 2 月 12 日高峰 327.20 美元下跌了 33%，每股跌了 100 美元以上，市值損失 4680 億美元。週一收盤跌幅收斂至 2.12%，市值 9820 億美元。

微軟的表現好一些，市場低迷期間其股價約下跌 28%，市值減損至 1.04 兆美元。週一收低 1% 至 135.98 美元，但盤後回揚 1.49%。

其他 2 家原本列在該名單上的企業，其市值則已經遠低於 1 兆美元。

在這波熊市中，亞馬遜 (AMZN-US) 的股價表現事實上優於廣泛市場，雖然自 2 月高峰下跌約 14%，但今年迄今股價仍守住漲幅並未翻黑，且週一收高 3% 至 1902.83 美元，市值約在 9240 億美元。

Alphabet (GOOGL-US) 近期股價約下跌 34%，市值僅剩約莫 7000 億美元。週一上午跌幅曾達 5%，最終跌幅收斂至 1.32%。

Instinet 分析師 Jeffrey Kvaal 週一調降蘋果股票目標價，自 295 美元降至 225 美元，但仍維持中性評價。他將蘋果本會計年度 (9 月底止) 每股獲利預期自 13.69 美元調降至 13.20 美元，2021 年度 EPS 則自 15.69 美元調降至 15.35 美元。

Kvaal 研究報告指出，「蘋果已經關閉了所有中國境外商店，但中國商店則再次開業，許多歐美電信業商店也關閉。AT&T (T-US) 和 T-Mobile (TMUS-US) 宣布他們在美國實施封鎖前就將分別關閉 40% 和 80% 商店，我們不認為線上銷售能彌補這麼大的損失，線上銷售僅占約莫 10%-15% 的手機銷售。」