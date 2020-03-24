股市回穩 在岸人民幣早盤強勢跳漲400基點

美元指數回跌，亞股、美期亞洲盤全面反彈大漲，帶動週二 (24 日) 在岸人民幣兌美元匯率開盤較前一日中國日間收盤 (非夜間) 狂升約 400 基點，開盤一度在 1 美元兌 7.07 人民幣附近來回波動。

而受到在岸人民幣躍升的帶動，離岸人民幣兌美元則一度走升逾 300 基點，在 1 美元兌 7.1 人民幣附近整理。

資料來源: 東方財富網, 在岸人民幣日線走勢

截至上午 10:57 為止，在岸人民幣則回軟至 1 美兌 7.0805 人民幣，走升 95 基點 (與在岸夜間收盤相比)，升幅 0.13%。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

離岸人民幣則保持強勢震盪，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0917 人民幣，升值 262 基點，升幅 0.37%，與前一個交易日多貶逾 200 基點相比，離岸人民幣逐漸縮小與在岸人民幣之間的貶幅，目前相差約 100 基點，意味在美元流動性問題暫時紓緩後，外資開始回流人民幣資產。



今日，中國外匯管理局公布人民幣兌美元中間價調貶 59 個基點，報 7.0999。

交易員表示，全球肺炎疫情蔓延仍在惡化，投資人還是傾向賣出非美資產以持有美元部位避險，人民幣暫時的回穩並不意味目前已是底部。

中國招商證券則表示，從參考籃子貨幣的角度來看，美元走升，人民幣相對會貶值。而近期美元強勢的主因是美股等一系列全球資產價格崩跌，融資追繳令引發美元流動性突然緊俏。而這樣的「非常態」不會一直持續下去，因此美元流動性問題減緩後，人民幣走勢將由貶轉升。

中國人行官員重申保持人民幣穩定，市場預期人民幣近期貶值幅度會有所減緩。市場分析指出，在目前敏感環境下，主管機關有必要穩定人民幣貶值速度和幅度，未來幾天需繼續觀察中間價表現，若中間價持續強於實際市場報價，可能進一步抑制做空人民幣的動力。

