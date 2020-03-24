〈紐約匯市〉英國軟性封城 Fed祭無上限QE 美元英鎊重跌

週一 (23 日) 美元下滑至日內低點，美國聯準會 (Fed) 已宣布實行無上限量化寬鬆政策 (QE)，並承諾購買資產，但美股週一仍然無力回天，資金持續撤離，美元指數週一下滑 0.3% 至 103.192，進而推漲包含澳幣在內等高風險貨幣。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

為持續削減疫情所致的市場不確定性，美國聯準會 (Fed) 週一 (23 日) 承諾將無上限購入美國公債和抵押貸款證券，以緩解因疫情所致的市場不確定性。另外，Fed 預計本週將購買 3750 億美元的政府公債以及 2500 億美元的抵押證券。

Fed 推出的其他信貸工具包含 3000 億美元的主街 (Main Street) 貸款計劃，以及金融危機時期採用的定期資產擔保證券貸款工具 (Term Asset-Backed Lending Facility，TALF)。

儘管聯準會 (Fed) 上週四已擴大、新增與多國央行換匯額度，為美元挹注美元大量流動性，然而美元整體仍面臨拋售，持續朝 102.00 支撐位下探，但仍在 103.00 大關附近徘徊。

美國 2 月芝加哥 Fed 全國活動指數升至 0.16，優於預估值 - 0.29，有利於美元上行，市場認為央行的行動仍不足，美元有望延續上週的避險需求。

外匯風險管理專家 SmartCurrencyBusiness 資深外匯顧問 John Marley 表示：「在 Fed 宣布一系列財政支持計劃後，風險貨幣上升，主要貨幣也隨之上漲，但沒多久股市又面臨另一波銷售潮。」

Oanda Europe 資深市場分析師 Craig Erlam 指出，「毫無疑問的是聯準會正竭盡所能，以度過這段令人難以置信的動盪時期經濟。」

英鎊兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

為了控制武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，週一英國首相強生 (Boris Johnson) 下達了為期三週的封城令，要求所有銷售非必需品的商店一律暫停營業，禁止公共場合超過 2 人以上集會，但家人或同居者除外。英鎊聞訊重貶 1% 以上。

週一英鎊兌美元下跌 1.06% 至 1.1518，在聯準會宣布無上限 QE 政策後，美元走軟，英鎊一度漲至 1.16，但隨著英國政府祭出更多隔離措施，英鎊又再次滑落，朝著 35 低點 1.1414 下行。

英國週一 (23 日) 宣布將軟性封城，要求全國於當晚非必要不得外出，並會在三週後再次進行檢視這項禁令。

美元兌日圓上漲 0.4% 至 111.25，而美元兌新興貨幣持續上漲，兌人民幣創六個月高位，美元兌盧布也創下四年新高。

澳幣從當日低點回升至正值。週一澳幣兌美元上漲 0.52%，至 0.5828 美元。市場預計澳洲３月份製造業 PMI 將跌至 50。

歐元延續漲勢，週一上漲了 0.34% 至 1.0731 美元，午盤後外匯市場跌宕，倫敦匯市預期價格波動達到新高，其中一個月歐元兌美元期權的隱含波動率升至 2011 年高點。

然而丹斯克銀行認為美元兌歐元將進一步走高，而歐元 / 美元匯價近期仍將因為美元走強而下行，支撐位落在 1.05。

截至週二 (24 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 103.192。-0.30%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0731 美元。+0.34%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.1518 美元。-1.06%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.5828 美元。+0.52%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4507 加幣。+1.02%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 111.25 日圓。+0.40%