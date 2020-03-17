標普下調波音評級至BBB 接近垃圾債

評級公司標普 (S&P) 週一 (16 日) 將飛機製造商波音公司 (Boeing)(BA-US) 評級，由「A-」直接調降至「BBB」，並列入負面觀察名單。

標普指出，「波音未來兩年的現金流，比我們預期的要弱得多，由於 737 MAX 事件，從而導致更糟糕的信貸比率，也超出我們的預期。」

標普補充說，在武漢肺炎 (COVID-19) 疫情下，引起的全球航空旅行的顯著減少，可能會導致飛機訂單延期的情況增加，從而進一步給現金流造成壓力。

《Zero Hedge》報導認為，由於列為負面觀察名單，波音有可能再被降級，意味公司被打入垃圾債，有可能只是時間問題，使這家曾經的美國標竿企業再受打擊。

波音股價週一暴跌，單日跌幅高達 23.8%，收 129.61 美元，低於 2015 年 7 月 1 日 Dennis Muilenburg 被任命為執行長時的 138.7 美元。

Muilenburg 任職期間，波音股價共上漲 136% 以上，還在去年 3 月創下 446 美元的歷史新高，但在 737 MAX 兩次空難事件之後，這款最暢銷機型飽受質疑，復飛仍無時間表，公司也遭遇重創。

標普指出，目前預計波音 2020 年自由現金流在負 110 億美元至 120 億美元之間，2021 年將流入 130 億美元至 140 億美元，相較之下，標普先前估計的是 2020 年為正 20 億美元，2021 年為 220 億美元。

過去兩年中，由於債務成本低廉，波音大幅舉債，並動用大筆現金實施庫藏股。數據顯示，自 2013 年以來，波音買回超過 1000 億美元股票，這也推升公司股價先前一路攀高至歷史高點。

波音大舉買回股票 (圖表取自 Zero Hedge)

但是情勢巨變之下，標普指出，預計波音 787 產量下降、交付延遲，造成現金流減少及債務水準揚升。

波音舉債快速增加 (圖表取自 Zero Hedge)

傳出波音已經向白宮和國會官員尋求短期援助，以為其自身、供應商和航空公司提供協助。