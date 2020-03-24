美股期指隨亞股反彈 道瓊電子盤上漲逾600點

2 兆美元刺激計畫仍在卡在國會，造成美股週一 (23 日) 持續下挫，但隨著亞股今普遍走強，美股期貨展開強彈。

截至台北時間 10:33，道瓊期貨電子盤上漲 647 點，標普 500 期貨升 82 點，那斯達克 100 期貨揚 234 點，漲幅均在 3% 以上。

美股期貨反彈

美國財政部研擬的巨額刺激計畫，週一在國會仍無法取得共識，消除關鍵的程序障礙，成為市場悲觀情緒的主要來源。財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，政府正在使用目前擁有的資金，但需要國會批准更多的資金使用，以便能繼續向前，來支援美國的勞工及經濟。

參議院少數黨領袖 Chuck Schumer 週一下午表示，他將和梅努欽繼續碰面，以盡快達成協議。

一個關鍵的爭議在於，財政部設立了 5000 億美元基金，以支持受本次疫情嚴重影響的企業，但卻不附帶任何條件及監管方式，引發民主黨人的不滿。

據指出，隨著談判持續，週一不再安排任何參議院的投票。

國會缺乏進度，美國聯準會則決定全力印鈔，開啟無限量寬鬆計畫，以支持市場。聯準會表示，這一計畫將以「支持平穩的市場運作、以及將貨幣政策有效地傳遞給廣泛金融和經濟所需要」的數額進行。

亞洲早盤最大的變化，在於美元兌主要貨幣及新興貨幣，均出現明顯回落，美元指數挫 0.79%，至 101.68。同時間亞股普遍走強，東京、雪梨和香港的基準指數上漲超過 2%，南韓股市的基準指數大漲超過 5%。