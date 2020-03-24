疫情衝擊廣告營收 推特撤回今年第一季財測

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，對各國經濟和產業帶來衝擊。美國社交媒體平台推特 (TWTR-US) 也因此撤回了該公司第一季的財測，表示疫情使得企業的廣告支出減少，造成了廣告投放的下降，相關營收恐將因而縮減。

推特表示，今年第一季業績恐比去年同期有所下滑，並面臨運營虧損。但從好的方面來看，隨著更多人們登入推特以獲取有關武漢肺炎疫情相關的最新消息，用戶數仍在增長。

推特指出：「雖然疫情對短期財務影響持續變化，但根據當前可見的情況來看，預計第一季營收年增率將會下滑。此外，預期也將造成運營虧損，因為疫情導致營業中斷所帶來的費用減少，不太可能完全抵消營收所受到的衝擊。」

該公司原先預期第一季營收在 8.25 億美元至 8.85 億美元之間。在宣布該消息後的幾個小時內，推特股價一度下跌 2% 以上。

推特財務長 Ned Segal 表示，武漢肺炎疫情蔓延至全球後，在過去幾週內大大影響了推特在全球的廣告營收。不過，仍對市場機會和戰略充滿信心。

該公司也指出，主要獲利指標是每日活躍用戶總數有所增加。該公司表示，第一季可獲利的每日活躍用戶平均數已達 1.64 億，較 2019 財年第一季增長 23%，也較上一季度增長 8%。

除了推特之外，微軟 (MSFT-US) 也於 2 月 26 日下調了針對包括 Windows 在內的細分市場的財測，蘋果 (AAPL-US) 也表示，由於疫情傳播迅速，預計將難以達到季度營收預測。