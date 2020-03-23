悠遊付來了 悠遊卡不再怕餘額不足 五大功能搶客

悠遊卡公司今 (2020) 年 20 歲，將正式補足行動支付最後一塊拼圖，悠遊卡公司董事長陳亭如今 (23) 日宣布，「悠遊付」今起全面開放註冊，除可以搭車、小額支付，還能繳交台北市自來水費等，且能自動加值、不再怕餘額不足，整體來說悠遊付擁五大功能，首波支援悠遊付金融帳戶儲值的銀行有 8 家銀行。

悠遊卡公司去年 2 月獲金管會核准，取得電子支付許可，並在去年 12 月 16 日正式上線試營運，原本召集 500 名悠遊卡使用者進行體驗測試，最後經過 1000 名使用者進行約 3 個月試營運，今天起開放民眾註冊。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，今年是悠遊卡公司成立第 20 周年，藉由電子票證 (悠遊卡) 與電子支付 (悠遊付) 的結合，悠遊卡公司盼打造出「旅程經濟」，消費者在旅程中有任何消費的需求，「悠遊卡 + 悠遊付」都能一手包辦，迎向無現金城市的願景。

要開始使用悠遊付，只要下載「Easy Wallet」App，完成實名制註冊、綁定金融帳戶後就能開始使用，悠遊付擁有五大功能，包括：

1. 嗶乘車：搭乘公共運具，都能透過手機感應支付輕鬆搭乘。

陳亭如表示，以感應方式搭乘公共運具的「嗶乘車」是悠遊付在電子支付業界的創舉，初期只要持有 NFC 功能的 Android 手機 (Andoird 6.0 以上) 就能感應進出交通運具，首波開放的運具包括雙北捷運、雙北公車、YouBike，其餘悠遊卡可搭乘的運具未來也將陸續納入。

不過，iPhone 手機雖然尚不支援「嗶乘車」，但所有其他小額支付都可使用悠遊付。

2. 帳戶間轉帳。

3. 綁定悠遊卡，可透過「悠遊付」自動加值悠遊卡，並管理卡片資訊。

每個悠遊付帳號至多可綁定 20 張悠遊卡，綁定及連結錢包自動加值後，隨即完成卡片記名程序，管理卡片資訊、查詢卡片交易都能在手機上完成，悠遊卡有了連結悠遊付自動加值這個堅實後盾，可在現有超過 8 萬個支付點消費時，不會再有「餘額不足恐懼症」

陳亭如表示，無論是一般卡、敬老卡、學生卡、SamsungPay 悠遊卡、造型卡、悠遊聯名卡等都可綁定，值得一提的是，過去悠遊卡如果遺失，餘額就泡湯了，但因為悠遊付為「實名制」，只要綁定的悠遊卡不小心遺失，悠遊卡公司就會返還餘額。

4. QR Code 掃碼消費支付、收款及線上付款。

5. 以「悠遊付」申辦虛擬台北卡會員身分、繳納臺北市自來水費、臺北市立聯合醫院醫療費及台北市停車費。

小額支付方面，悠遊付首波將有頂好超市、萊爾富、春芳號等連鎖系統上線，夜市商圈則有艋舺夜市、寧夏夜市可以用手機掃碼 QR code 完成支付，台灣大車隊也即將於 4 月底上線，可以使用悠遊付的微店數量也正陸續增加中。

多項全新功能 4 月陸續上線

除此之外，悠遊付還有多項新功能將在 4 月陸續上線，包括線上購買 1280 公共運輸定期票、綁定信用卡消費、未成年人註冊、外國人註冊、自動櫃員機 (ATM) 轉帳儲值等，讓悠遊付的功能更為符合各個消費族群的需要。

首波支援悠遊付金融帳戶儲值的銀行業者，包括：第一銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、新光銀行、永豐銀行、台新銀行及中國信託銀行等 8 家銀行，首次自動儲值成功即可獲得悠遊付帳戶儲值金回饋；除了綁定金融帳戶，也可以綁定信用卡。