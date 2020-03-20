美參院振興計畫出爐：每人發現金1200美元 航空業獲580億美元

美國參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 週四 (19 日) 發布振興經濟法案內容，盼藉此幫助消費者、企業和地方政府因應武漢肺炎在全球大流行下對經濟的衝擊，包括每人發放 1200 美元現金，為航空業挹注 580 億美元等。

發放現金是這項計畫最受矚目的內容，個人部分為 1200 美元、夫妻 2400 美元，小孩最多可領到 500 美元。依據 2018 年申報內容所得超過 7.5 萬美元的納稅人，獲得的現金將依所得級距遞減。

McConnell 說，振興計畫包含四大面向：對民眾提供直接的財務幫助、對小企業提供快速的協助、採取能穩定經濟的重大措施、為醫界和病患提供更多支持。

參院提出這項規模破兆美元的振興計畫尚須經過眾院表決通過，才能送交川普簽署。McConnell 表示，週五 (20 日) 就會和民主黨人展開磋商。

根據參院起草的振興計畫，政府將提供 2080 億美元貸款給受疫情打擊的企業，其中航空業獲得 580 億美元，其餘 1500 億美元用於受疫情影響的受困企業。但是獲得資金的企業必須遵守一些條件，例如部分航線不得中斷、公司主管的薪資和遣散費有上限門檻規定。

航空業是受疫情打擊最深的產業之一，參院提議的 580 億美元貸款和貸款擔保當中，航空客運獲得其中 500 億美元，其餘 80 億美元用於航空貨運。這項法案也將免除接下來到年底的機票、燃料和貨物等稅費。

然而，這些刺激措施內容仍有變數。參議院少數黨領袖舒默 (Charles Schumer) 週三在眾議院表示，發送一兩次支票不足以援助那些失業者。