恐慌情緒升高 高收債投資停看聽

新冠病毒疫情擴散與能源價格戰雙重擊殺下，市場陷入恐慌情緒，近期美國高收益債市修正速度為 2008 年以來首見，短線市場波動恐超出技術分析範疇或過去 11 年牛市期間經驗。法人分析，美國高收債市基本面受到疫情影響的程度仍在觀察發展階段，目前資產合理評價面較難估計，建議在疫情藥物研發與新增確診見頂前，投資仍須謹慎。

受到恐慌心理加重賣壓，再加上國際油價重挫，能源債疲軟表現，拖累整體高收益債市。富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，目前全球新冠病毒疫情嚴峻，防堵疫情擴散為當務之急，各國央行與政府積極採取行動試圖為市場注入強心針，包括近期聯準會降息至零，以期對市場疲態止血，而未來疫情掌握度、藥物研發進度將是穩定市場信心的重要關鍵。

張瑞明表示，就歷史經驗顯示，重大傳染病風險不致於影響金融市場中長期趨勢，惟短線情緒難免受到干擾，且當前景氣循環位階亦需納入風險考量。聯準會再度決議降息至 0%~0.25%，並啟動 7,000 億美元量化寬鬆計畫，提供超低利環境與充足流動性，協助經濟度過疫情難關。

他認為，現階段低利環境有助企業利息保障倍數維持高水位、減輕企業壓力，只要寬鬆貨幣環境維持，將有利於固定收益類資產表現。惟風險考量上，疫情影響期間長短、原油價格戰是否出現轉圜曙光，將是未來基本面動向關鍵。

百達資產管理首席策略師 Luca Paolini 則指出，就目前觀察，利差似乎還沒完全反應，信用債可能還會有壞消息，企業槓杆比率高且利差未如之前金融海嘯時高，當時美國高收益債約達 900 點；建議減碼所有的信用債券，包含高收益債與投資級債，政府債券建議加碼美國公債。

由於高收債市場遭受重擊，近期有不少基金開始調整高收債部位，張瑞明表示，市場進入高度震盪期，基金的產業配置除了側重相對不受疫情影響的防禦型產業，如健護、媒體、包材與公用事業；同時減碼受疫情負面影響深刻的汽車、化學、娛樂、旅宿、運輸等產業。能源產業當中，相對減碼對商品市場較敏感的探勘與生產以及油服公司，側重產業當中多採合約型態的中游能源商。整體來說，未來投資組合的產業配置將更關注於個別持債的賣出調整，以及錯殺後的低接機會。