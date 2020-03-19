北市最貴名人巷 皇翔御琚登「豪宅王」 單價站穩210萬

台北市忠孝東路五段 236 巷是信義區知名名人巷，巷道內豪宅林立，去年 (2019) 僅四筆豪宅交易，累計金額卻高達 12.3 億，堪稱台北市最貴名人巷。其中身價最高是皇翔建設（2545-TW）推出的皇翔御琚，實價登錄顯示，2019 年 11 月 11 樓交易一戶，總價 4.1 億、每坪單價 210 萬，比同年 3 月位於 9 樓的成交戶、每坪單價 222.7 萬略低，不過仍站穩每坪兩百萬身價。

同巷中的另外一間也是兩百萬俱樂部名單中的信義帝寶，2019 年 12 月 7 樓戶 141.16 坪賣出 2.15 億、單價落在 168.4 萬，似乎已無兩百萬豪宅光環。此外，冠德花園城堡雖有 20 年屋齡，但是 2019 年 8 月也有一戶交易，單價 119 萬。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，多半的豪宅規劃偏好精華路段的正門牌，凸顯身價地位，不過忠孝東路五段 236 巷位於信義計畫區內，地屬精華，近 101 大樓、信義百貨商圈和捷運永春站，綜合商業和生活機能，而 236 巷路寬達 15 米，鬧中取靜，頗受企業家青睞。

除了皇翔御琚和信義帝寶，巷弄中還有冠德花園城堡，國美信義花園，國家大帝、國家藝術館、御園、信義公爵館、美硯和領袖名邸等豪宅，各戶總價動則一億至七、八億，可謂是台北市身價最高的巷弄。

皇翔御琚實價揭露至今共有 10 筆交易，每一筆都破兩百萬，最高交易是 2014 年七月，４樓戶單價 290.5 萬，總價 8.68 億，車位一個要價 7、800 萬，最貴的車位登記 870 萬，足以買下南部透天大樓，也顯示巷弄豪宅的不凡身價。而最新交易單價 210 萬，是實價以來最低價，不過備註為親友交易，因此價格較低。

而信義帝寶除了 2013 年頂樓戶 4.5 億成交，單價達 200 萬，近年皆無交易，最新交易看似價跌，不過該社區歷史最高單價交易是頂樓戶，新交易的 168 萬位於 7 樓，也算維持近年的行情水準。