〈房產〉限貸之下還是有買盤 富豪貸款買大安森林豪宅登年度單價王

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-03 12:40

在台灣央行限貸之下，仍買盤對景觀豪宅出手，依最新實價揭露，大安區指標豪宅「One Park Taipei 元利信義聯勤」揭露兩筆交易，中低樓層戶總價 3 億 1150 萬，每坪 224.1 萬，另外一筆高樓層戶買家於 8 月時貸款約 1.2 億購入，總價約 4 億元，以單價 266.1 萬元擠下「皇翔御琚」今年的交易，奪下今年以來單價最高豪宅交易冠軍。

「One Park Taipei元利信義聯勤」今年一戶成交單價266.1萬元登第一。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，在政策調控及市場氛圍影響下，今年大坪數豪宅市場相對低調冷清，比起過去房市景氣佳時，豪宅成交高價曾達 250~290 萬元，今年整體成交價量都比去年淡薄。不過「One Park Taipei 元利信義聯勤」坐擁大安森林公園景觀，還有名人住戶加持，吸引不少企業家與金融投資者或買或租，享受蛋黃區頂級生活品質。

‌



觀察今年截至目前為止，2025 年豪宅單價排行，「One Park Taipei 元利信義聯勤」每坪 266.1 萬元居冠；其次為「皇翔御琚」1-2 樓戶交易，總價約 8.4 億元，250 萬元為今年實價揭露的豪宅單價亞軍、總價冠軍；另外，「聯合大於」單價 240 萬位居第三，「Diamond Towers 台北之星」以 215 萬元位居第四，「潤泰敦峰」212.6 萬元名列第五。

張旭嵐指出，今年前五名中，兩個豪宅屬於大安區，兩個信義區，以及一個松山區，大安和信義仍為北市兩大主力富豪區。而今年最引人注目的交易為信義區豪宅「陶朱隱園」首位自然人買家以 11.1 億元買下高樓層戶別，雖然尚未於官方實價登錄揭露，但換算單價突破 300 萬元。

至於台北預售市場豪宅交易，目前揭露最高單價為原慶城福華大樓改建的「勤美璞真城仰」250.9 萬元，合庫宿舍改建的「富邦藝庭」232 萬元居次，西華飯店改建的「西華璞園」單坪 224.7 萬元，以及前身為蘇黎世產險大樓的「敦仰」220 萬元，還有中正區的「柏金」219.6 萬元。