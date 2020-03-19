政院通過危老條例修正案 時程獎勵10%降至5% 逐年遞減落日

「都市危險及老舊建築物加速重建條例」10% 時程獎勵將在今年 5 月到期，行政院會今 (19) 日拍板通過修正草案，主要有三大重點，包括時程獎勵屆期後將降為 5%，並逐年遞減落日，於 2029 年歸零；新增規模容積獎勵項目；取消合併鄰地重建面積限制。

內政部次長花敬群表示，目前全國申請及核准危老重建案量呈現倍數增加，由 2018 年申請 136 件、核准 72 件，增加至 2019 年申請 433 件、核准 313 件；分析核准重建計畫案，約有 4 成案件僅申請時程及危險建築等容積獎勵項目。

花敬群指出，考量現行危老條例規定，施行 3 年內，申請重建計畫得給予 10% 容積獎勵，將於今年 5 月屆期，若取消獎勵，恐大幅影響民眾申請意願，因此，修正草案調整為施行後第 4 年起，給予基準容積 5% 獎勵，並逐年減少 1%，第 9 年始歸零，鼓勵民眾儘速申請。

依現行規定，鄰地超過危老建築物基地面積部分不得合併重建，使得重建效益受限，間接造成畸零地、小面積設計不易及都市景觀不佳等問題，因此，內政部決議刪除合併鄰地重建面積限制，且考量公平性，新增合併鄰地超過一定面積範圍部分，不適用容積獎勵及稅捐減免規定。

為引導擴大重建面積規模，同時新增規模容積獎勵項目，規定危老建築物基地加計合併鄰地面積達 200 平方公尺者，給予基準容積 2% 獎勵，每增加 100 平方公尺，另給予基準容積 0.5% 獎勵，二者合計不得超過基準容積 10% 的額度上限。

危老條例修正案後續將送立法院審議，花敬群強調，草案涉及民眾申請重建計畫時程銜接，具優先立法重要性及必要性，未來將加強與立法院溝通協調，盼早日完成法定程序。