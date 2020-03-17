《韓聯社》週二 (17 日報導)。南韓當局於 3 月 17 日決定，為因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情所採取的特別入境檢疫程序，適用範圍將於 3 月 19 日凌晨 0 時起擴大到所有的國家地區。

南韓中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立，17 日在例行記者會上表示，為有效因應新型冠狀病毒 (COVID-19，武漢病毒) 的疫情擴散，當局決定自 3 月 19 日零晨 0 時起，對所有入境旅客實施入境管制。

拉大防線！南韓擴大入境管制對象至所有國家地區 (圖片：AFP)

金剛立提到，這 3-4 天從國外入境的南韓公民當中，就發現有 6 個武漢肺炎的確診病例。加上歐洲、美國，以及亞洲的確診人數仍在攀升，認為有必要對所有的入境旅客來實施入境管制措施。

自 19 日起，所有入境南韓的旅客都必須走特別的入境程序，除了測量體溫之外，也需填寫健康狀況資料表，並向衛生當局提供停留期間的聯絡電話與住址，還需利用手機 APP 在每天誠實記錄健康狀況。若連續 2 天以上有出現相關症狀，衛生當局就將進行篩檢及檢測。

對策本部表示，截至 3 月 15 日止，共有 44 例確診來自國外。其中有 14 例來自中國，16 例來自歐洲，另有 14 例來自其他亞洲國家。由於進出該國的商務人士與觀光客數量龐大，認為採取這樣的手段也是必要方法。

在新的規定於 19 日上路後，每天入境的檢查人數也將從目前的平均每日 2 千人，增加到 1.3 萬人。南韓當局除了將增加人力部屬，也會將入境名單提供給各地方政府，以利進行 14 天時間的健康狀況追蹤。

金剛立也提到，當局將持續觀察新規定的成效，並研究是否有必要對入境者實施 14 天時間的居家隔離。