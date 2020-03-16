【財經M平方】三大階段、三大落底訊號，帶你掌握肺炎對2020行情的影響

肺炎疫情三大階段、三大落底訊號直播分享

觀看影片請點我

* 本影片擷取自 3 / 12 解密「MM 總經線上學院」直播！（/673335546572517">觀看完整直播）

以下內容多數引用 3 月月報引言，並更新想法至最新：

我想我們都不是疫情這方面的專家，但疫情發生以來，「不在勝率不高時下注，保持關注是否影響到長線趨勢」是一直想傳達給各位的重點。這次疫情升溫已從原先的中國延伸至日、韓甚至歐、美，嚴重程度也超乎預期，也勢必在未來幾個月的時間影響經濟。

而與其「預測」本波肺炎確定結束時間，我們不如運用「數據搭配市場情緒」就可以找到較高可能的勝率的入場時點，以下是我在 2 月時畫的疫情與經濟數據影響走勢圖，並從中得出三個主要的階段，至今想法並未改變，一切按照劇本走，只是現在走到了哪裡。

肺炎疫情與未來股市三大階段 (更新)

(上述週期完成約會歷時 8 ~ 10 個月，端看肺炎影響嚴重程度)

第一階段：疫情剛發生時股市第一時間下跌反應，但由於當時公布的經濟數據仍處亮眼 (還在公布疫情前的)，加上不確定疫情究竟影響程度為何，股市很容易在下跌後出現明顯反彈甚至還創高，本波的陸股、美股都是例子。

第二階段：疫情並未精準控制住，我們開始陸續看到不佳的經濟數字，而此時的政府雖會開始推出些許政策，但並未能即時反映並給予明確措施 (因為他們也不確定有多嚴重)，股市反彈後再度出現大跌，而恐慌則加劇擴散的嚴重性，使我們看到更多更多不好的經濟數字，股市持續反映，一路要到最差的環節出現，政府也開始看見嚴重性，明確宣布財政刺激，做出連番降息方才止穩。

第三階段：在這個階段開始我們只需留意一件事：那就是明天會不會比今天好? 也就是最壞的狀況過了嗎? 當我們看到更多不佳的經濟數據出爐，甚至最強經濟體都受影響，而股市卻沒有再更激烈的反應時，則可以開始留意轉多的時間點。而後期我們會陸續看到數據止穩，股市走強，數據好轉，股市再走強，甚至最樂觀企業發現可以開工、單都回來了，調高獲利，股市創高，但這時反而要小心了! 根據經驗，這回補訂單的週期頂多拉 1~2 季就要結束了。

現正仍處第二階段，我們提出三大落底訊號

目前市場步入恐慌的狀態，我們會看到股市波動非常高，起伏巨大。提醒投資人，現在重點不是「預測」或者「猜測」低點在何時，而是時時關注最新情況，等待落底訊號的發生！並且記得要「控制部位，不要控制價位」，簡單來說就是持有多少部位你的心情不受影響，而非認為夠便宜就貿然進場。

請大家和 M 平方一起緊盯以下三大落底訊號！

1. 等待爛的經濟數據且市場不再反應時：

經濟數字越來越重要，它決定的是第二階段是否再往下，以及何時為落底的時刻。到現在我們都還沒看到大量不好的經濟數字，這就表示還沒反應完，差的數字才剛開始，後續各國在未來 2 - 3 個月也都會陸續公布不佳的數字，這也是我圖表現階段的落點畫在「出現大量不好的經濟數據」前，在這些數字一一公布前，都代表利空尚未完全實現。

而當我們看見大量不佳的數據出爐，甚至最強經濟體 (美國消費) 或企業 ( 如台積電 ) 都出現問題甚至下修，將可能看見最壞的狀況到來。爾若當股市沒有再更激烈的反應時，則可開始留意轉多的時間點。

經濟數據此時雖是落後反應，但它很重要，沒出現爛數據實現利空，勝率就還是低。

除了先前文章提及 7 大圖表，密切留意的數字有：美國非農就業、美國消費者信心指數、ISM 製造業、ISM 非製造業、歐元區 PMI 等，都是較即時且影響的數字，3 / 3 月報下方研究員也都針對各區域與商品提供可觀察數字，可持續留意。

目前只有 中國 PMI（2 月製造業 PMI 35.7、非製造業 29.6），中國乘用車銷量 - 81% 公布爛到不行的數字。

2. 等待財政政策：

聯準會在 3 / 3 下調基準利率 2 碼至 1.00% ~ 1.25%（M 平方即時解讀），股市卻大幅崩盤，聯準會更於 3／12 宣布再次擴大回購，變更每月 600 億購債品種，釋放 QE 訊號。與此同時各國也跟進寬鬆，澳洲、加拿大、英國接連降息，歐央行雖沒降息，但也釋出短期流動性措施，但這樣的措施現階段卻止不住需求與信心。

我們回想去年 3 次的預防性降息，川普在控盤下，只要市場行情波動，聯準會便可進行降息以穩信心，再搭配川普可以控制中美貿易戰所帶來的風險，市場被控盤得很好。但疫情卻是相對無法控制的，我一直不認同聯準會在 3/3 的那次的突然降息，帶來的是更多信心上的匱乏。

而這次的疫情影響，財政刺激將會比貨幣政策來的有效，現階段我們可以發現各國並未有明確大型的財政刺激政策穩住經濟與需求，主因疫情的爆發太過突然，他們仍在確認整體疫情影響，加上各國財政預算都需經過層層關卡，不像貨幣政策一般說放就放，當然，等到他們評估完整，並推出政策時也差不多是疫情反映嚴重到快要落底的時刻。

3. 肺炎指數落底回穩，所有事件的領先指標：

疫情是否止穩絕對是最重要與即時重點。M 平方量化團隊也因而獨家編製出 MM 武漢肺炎信心指數，我認為這個指數參考性極佳，主要是因為它添加了海外地區的新增確診病例 (排除中國)，尤其是以新增計算，而非累計，這也意謂只要新增確診人數開始減緩，就能領先得知疫情可能好轉的時點。

這次的研究，我比對了 SARS、2008 金融海嘯等事件發生當下，數據與股市的經驗，希望對各位有些幫助。其實每次的這種時刻，都會是財富重分配的時機點，長線看法仍未改變下，許多不錯的公司與經濟體都會出現非常好的甜蜜點價位可以布局，只需等待上述訊號出現，還是那句話，「勝率高時下注，而提高勝率的方法來自所做的功課與對市場的判斷力」。

P.S. 最後補充一點想法，本波造成暴跌還有一個風險，那就是油價! 我曾說過油價一定要落在 45-65 美元 / 桶才能有利行情，再怎樣也不能跌破可能會引發高收益債潰堤的 40 美元 / 桶。但這次沙特與俄羅斯談判破裂，在需求已經出問題下，運用增產手段使油價崩盤，風險性資產受到衝擊也不意外了。油價回穩勢必需要這些國家重啟談判，若我是川普的話，與其請聯準會降息，更應該直接率先表態美國宣布減產，穩定油價，控制不要讓油商和恐慌情緒出問題。行情若要再起，油價仍須回到我先前提及的 40~45 以上的水位。(3/14 更新：寫完隔天川普就宣布擴大購買石油當戰略儲備，這是正確的決定，雖然提的不是減產，但大量購買石油當戰略儲備更能激勵沙特和俄羅斯趕快重新談判，否則風暴後美國在石油領導權下只會越來越強。)

這次疫情來的又急又快，希望持續更新的這篇文章對各位有所幫助，我們團隊也會嚴陣以待，一起度過疫情危機。

推薦閱讀：

【創辦人直播】三大階段、三大落底訊號，帶你掌握新冠肺炎對 2020 行情的影響！

【MM 總經線上學院】一次大你掌握三大央行！(聯準會、中國人行、歐洲央行)

【全球關注】油價暴跌逾 30%，全球恐慌情緒飆升，掌握三大重點！