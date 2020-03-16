戴正吳：盼卸下董事長職務前 讓夏普液晶面板事業獨立

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP)，該公司董事長兼公司社長的戴正吳在週一 (16 日) 接受《日本經濟新聞》採訪時表示，正思考讓營運主力的液晶面板事業獨立。預計在 2020-2021 年度期間實施，未來股票上市也是可能選項。

夏普股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

夏普的液晶面板屬於該公司的核心事業，其營收約占夏普整體的 3 成左右。未來自公司母體獨立之後，將能透過外部資金的取得，以確保有足夠財源來投資新一代的面板技術，帶領公司走向成長。

目前人在台灣新北市的戴正吳董事長，透過了視訊電話方式接受日媒採訪。他在訪談中表示，目前夏普的方針，是打算讓內部負責液晶面板事業營運的顯示器公司 (Display Company) 獨立。

戴董事長說道：「夏普擁有許多面板方面的專利，保有從外部進行集資的技術力。」而除了股票上市之外，第三者配股增資也是可能的選項之一。

戴董事長也提到，如果未來股票上市的話，夏普的出資比例仍會維持 5 成以上，將繼續保有公司的經營權。另外在面板事業獨立的時間方面，最遲也希望在他於 2021 年度底卸下董事長職務之前實現。

目前夏普的顯示器公司在日本的龜山工廠、三重工廠，有開發及生產智慧型手機用、電腦用，以及車用的中小型液晶面板產品，另有負責 OLED 面板業務的堺工廠。2018 年度的營收約達 7、8 千億日圓，在夏普公司占有最大比例。

此外，夏普與美國蘋果 (AAPL-US) 也打算共同買下 JDI(6740-JP) 的白山工廠。如果實現的話，該工廠也將納入公司獨立的對象之中。而適用權益法，生產電視用大型面板的堺工廠，則不在對象當中。