武漢肺炎竟沒打亂排程！特斯拉Model Y開始交車

特斯拉 (TSLA-US) 週一在推特上宣布，跨界運動休旅車 Model Y 將開始交車，符合分析師預期的時間。

特斯拉此消息適逢武漢肺炎大流行，全球企業因停工而被迫修正產品時間表之際，對於先前屢屢未能實現自我設定的交車最後期限的特斯來來說，可謂一種勝利。

用戶已經在特斯拉汽車俱樂部 (Tesla Motors Club) 發布照片和評論，顯示他們訂購的 Model Y 已經交車或排定即將交車。(該俱樂部為特斯拉車主主要網路論壇)

特斯拉執行長馬斯克在第三季財報電話會議上表示，特斯拉在 Fremont 工廠的 Model Y 準備工作超前進度，因此將發表時間自今年秋季提前至夏季，「可能還會有一些提早的空間，我們對今年夏季充滿信心。」

德意志銀行分析師去年 12 月提到，特斯拉可望 2020 年第一季開始交付 Model Y 車，甚至比馬斯克最初的預期還要早。儘管爾後特斯拉多次提到 Cybertruck，但卻從未披露 Model Y 的定金、預購數量等資訊。

根據特斯拉網站，7 人座版本的 Model Y 預計 2021 年才會推出，而較低價位的 Model Y「標準範圍版」預計 2021 年初才會投入生產。

雖然有此好消息，但特斯拉週一股價仍追隨大盤重挫 18.58% 或 101.55 美元，收 445.07 美元。