曾赴歐美參與會議 日本奧委會副主席確診武漢肺炎

多家日媒報導，日本足球協會 (JFA) 消息人士指出，JFA 主席、日本奧運委員會 (JOC) 副主席田嶋幸三 (Kozo Tashima) 經病毒檢測後，週二 (17 日) 確定感染武漢肺炎 (COVID-19)。

消息人士稱，原定週二 (17 日) 下午 4:30 於 JFA 總部大樓舉行的新聞記者會臨時遭到取消，並改為線上直播進行，據 J-League 官員稱，JFA 總部大樓 (JFA House) 可能出現確診個案，多家日媒旋即報導 JFA 主席田嶋幸三疑似確診，主席隨後也發布聲明證實消息。

聲明中指出，今年 2 月下旬至 3 月初，田嶋幸三曾赴北愛爾蘭和荷蘭參與會議，並探訪日本女子足球國家隊在美國的友誼賽，3 月 8 號返國後參與幾場內部會議，15 日出現輕微發燒症狀，週一 (16 日) 複診後在週二 (17 日) 下午獲得確診消息，目前身體狀況仍屬輕症。

自 2016 年以來，田嶋幸三便一直擔任 JFA 主席，還曾擔任國際足球總會 (FIFA) 的董事會成員，以及國家體育行政部門的高級職務。

因武漢肺炎疫情大爆發，全球各項體育賽事包含 NBA、MLB 等相繼宣布停辦，原定於今年 7 月舉行的東京奧運屢屢傳出可能延期，不過國際奧委會 (IOC) 和日本政府近期接連表態，全力支持東京奧運在今年 7 月 24 日至 8 月 9 日期間成功舉行。