安倍G7再表態：東京奧運會如期舉行

日本官房長官菅義偉在週二 (17 日) 上午內閣會議後的記者會上表示，東京奧運將按照原定計畫召開，還有日本首相安倍晉三也在週一 (16 日) 晚間的 G7 領導人緊急視訊會議中，明確表達希望以「完整型態」來召開東京奧運的意願，而其他各國與會的領導人也都表達了理解之意。

日本官房長官菅義偉 (圖片：AFP)

此外，日本政府也接到東奧執委會的報告，提到預定 3 月 26 日在日本福島縣所展開的聖火傳遞，將會依照原定日程來舉行。

菅義偉提到，朝著東京奧運舉辦的方向，國際奧林匹克委員會 (IOC)、執委會，還有東京都會緊密配合，以確實的進行各項準備。還有為了讓武漢肺炎 (COVID-19) 所造成的不安和緩下來，治療用藥的研發更是最重要的。表態會集結全球菁英，打算一口氣來完成相關藥品的研發工作。

另外在目前日本國內的武漢肺炎治療用藥的研發方面，國立國際醫療研究中心已經展開了臨床實驗。未來也會透過 G7 所決議的各項定期會議，確實的來加速藥品的研究開發。

關於歐洲目前的武漢肺炎疫情有一發不可收拾的情形，菅義偉也表示站在日本立場，今後在邊境管理作法上，會基於各個國家狀況並參考各方建議，來做出綜合判斷。

還有法國奧委會主席馬賽利亞 (Denis Masseglia) 也在 16 日接受《路透社》訪問時表示，如果疫情在今年 5 月底仍處於危機狀態，他也不知道該如何來舉辦奧運賽事。

IOC 也預定在 3 月 17 日與國際單項運動總會，還有在 3 月 18 日與各國家區域的奧林匹克委員會來進行臨時的電話會議。各方會提出什麼樣的意見也將是注目焦點。