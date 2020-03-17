武漢肺炎疫情更新：歐洲進入「封國」潮 美五角大廈淪陷

週二 (17 日) 中國國家衛生健康委員會公佈，3 月 16 日中國新增確診病例 21 例，新增死亡病例 13 例。
截至 3 月 16 日止，累計報告確診病例 80881 例，累計死亡病例 3226 例，累計追蹤到密切接觸者 681404 人，尚在醫學觀察的密切接觸者 9351 人。
全球新增疫情
- 美國新增 860 例，累計確診 4629 例。
- 加拿大新增 30 例，累計確診 407 例。
- 韓國新增 74 例，累計確診 8236 例。
- 日本新增 15 例，境內累計確診 833 例。
- 新加坡新增 17 例，累計確診 243 例。
- 香港新增 9 例，累計確診 157 例。
- 德國新增 1174 例，累計確診 6012 例。
- 法國新增 1233 例，累計確診 6633 例。
- 英國新增 171 例，累計確診 1543 例。
- 義大利新增 3233 例，累計確診 27980 例。
- 荷蘭新增 278 例，累計確診 1413 例。
- 波蘭新增 52 例，累計確診 177 例。
- 愛爾蘭新增 54 例，累計確診 223 例。
- 芬蘭新增 29 例，累計確診 272 例。
- 西班牙新增 1438 例，累計確診 9191 例。
- 冰島新增 9 例，累計確診 180 例。
- 愛沙尼亞新增 34 例，累計確診 205 例。
- 希臘新增 21 例，累計確診 352 例。
- 巴基斯坦新增 131 例，累計確診 184 例。
疫情相關消息
1、WHO 每日疫情報告：3 月 16 日，除中國外，全球新增肺炎病例數較前一日增加 13874 例，累計達 86434 例；死亡病例比前一日增加 848 例，達到 3388 例。
2、美國總統川普表示，受到肺炎疫情影響，美國經濟可能正走向衰退。但在病毒消失後，美國經濟可望出現巨大反彈。目前不考慮全國範圍內的隔離措施。而最糟糕的情況，肺炎疫情可能在 7 月、8 月或者更晚結束。
3、根據 CNBC 報導，美國國防部宣布，五角大廈已經出現 37 例肺炎確診病例，為了預防感染，美國國防部長及副部長將被隔離保護。
4、美國白宮公布肺炎疫情期間的行動指南，內容包含：建議避免 10 人以上聚會；建議遠離酒吧、餐館和美食廣場；儘量不去旅遊；已經出現社區感染的州應該關閉酒吧、餐館和其他公共場所。不過，這並不具強制性。
5、法國總統表示，禁止所有家庭和社會集會，並宣稱法國正處於對抗肺炎病毒爆發的戰爭中。法國邊境將從當地時間週二中午開始關閉。
6、俄羅斯政府宣布，對外國人入境採取臨時限制措施。自 3 月 18 日～5 月 1 日，臨時限制外國人入境俄羅斯。該禁令不適用於運輸過境貨物的司機、外交官及持有俄羅斯長期居留權的外國人士。
7、英國首相表示，英國已進入疫情快速成長期，呼籲民眾盡可能居家辦公，停止與他人不必要的接觸，取消不必要外出。只要自己或家人出現發燒、持續咳嗽等症狀，須居家隔離 14 天。
8、匈牙利總理表示，為控制肺炎疫情，匈牙利將臨時關閉邊境，屆時將只允許該國公民入境，相關協商正在進行中，具體關閉邊境時間還在研究。
9、智利總統宣布，將從 3 月 18 日起暫時關閉邊境，但此舉不影響貨物和運輸人員進出，來自疫情高風險地區的智利公民和永久居民可以入境，入境後需進行 14 天隔離。
10、瑞士：將在德國、法國、奧地利等國邊境開始管制，只有瑞士居民以及商務旅客可以入境。