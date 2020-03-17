武漢肺炎疫情更新：歐洲進入「封國」潮 美五角大廈淪陷

週二 (17 日) 中國國家衛生健康委員會公佈，3 月 16 日中國新增確診病例 21 例，新增死亡病例 13 例。

資料來源: 中國國家衛生健康委員會

截至 3 月 16 日止，累計報告確診病例 80881 例，累計死亡病例 3226 例，累計追蹤到密切接觸者 681404 人，尚在醫學觀察的密切接觸者 9351 人。

全球新增疫情

美國新增 860 例，累計確診 4629 例。

加拿大新增 30 例，累計確診 407 例。

韓國新增 74 例，累計確診 8236 例。

日本新增 15 例，境內累計確診 833 例。

新加坡新增 17 例，累計確診 243 例。

香港新增 9 例，累計確診 157 例。

德國新增 1174 例，累計確診 6012 例。

法國新增 1233 例，累計確診 6633 例。

英國新增 171 例，累計確診 1543 例。

義大利新增 3233 例，累計確診 27980 例。

荷蘭新增 278 例，累計確診 1413 例。

波蘭新增 52 例，累計確診 177 例。

愛爾蘭新增 54 例，累計確診 223 例。

芬蘭新增 29 例，累計確診 272 例。

西班牙新增 1438 例，累計確診 9191 例。

冰島新增 9 例，累計確診 180 例。

愛沙尼亞新增 34 例，累計確診 205 例。

希臘新增 21 例，累計確診 352 例。

巴基斯坦新增 131 例，累計確診 184 例。

疫情相關消息

1、WHO 每日疫情報告：3 月 16 日，除中國外，全球新增肺炎病例數較前一日增加 13874 例，累計達 86434 例；死亡病例比前一日增加 848 例，達到 3388 例。

2、美國總統川普表示，受到肺炎疫情影響，美國經濟可能正走向衰退。但在病毒消失後，美國經濟可望出現巨大反彈。目前不考慮全國範圍內的隔離措施。而最糟糕的情況，肺炎疫情可能在 7 月、8 月或者更晚結束。

3、根據 CNBC 報導，美國國防部宣布，五角大廈已經出現 37 例肺炎確診病例，為了預防感染，美國國防部長及副部長將被隔離保護。

4、美國白宮公布肺炎疫情期間的行動指南，內容包含：建議避免 10 人以上聚會；建議遠離酒吧、餐館和美食廣場；儘量不去旅遊；已經出現社區感染的州應該關閉酒吧、餐館和其他公共場所。不過，這並不具強制性。

5、法國總統表示，禁止所有家庭和社會集會，並宣稱法國正處於對抗肺炎病毒爆發的戰爭中。法國邊境將從當地時間週二中午開始關閉。

6、俄羅斯政府宣布，對外國人入境採取臨時限制措施。自 3 月 18 日～5 月 1 日，臨時限制外國人入境俄羅斯。該禁令不適用於運輸過境貨物的司機、外交官及持有俄羅斯長期居留權的外國人士。

7、英國首相表示，英國已進入疫情快速成長期，呼籲民眾盡可能居家辦公，停止與他人不必要的接觸，取消不必要外出。只要自己或家人出現發燒、持續咳嗽等症狀，須居家隔離 14 天。

8、匈牙利總理表示，為控制肺炎疫情，匈牙利將臨時關閉邊境，屆時將只允許該國公民入境，相關協商正在進行中，具體關閉邊境時間還在研究。

9、智利總統宣布，將從 3 月 18 日起暫時關閉邊境，但此舉不影響貨物和運輸人員進出，來自疫情高風險地區的智利公民和永久居民可以入境，入境後需進行 14 天隔離。

10、瑞士：將在德國、法國、奧地利等國邊境開始管制，只有瑞士居民以及商務旅客可以入境。

