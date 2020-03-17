高盛：約半數美國人會感染武漢肺炎 全球GDP增長受打擊

據《Zero Hedge》報導，大約在週日 (15 日) 美國聯準會緊急行動的同時，高盛 (Goldman) 也召開了緊急電話會議，約 1500 人上線。高盛在這次會議中表示，未來可能有 50% 左右美國人會感染 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 病毒，因為具有很高的傳染性。

高盛指出，COVID-19 病毒的傳染性，預計與普通感冒類似，感冒約有 200 種病毒株在傳播，多數美國人一年會感染 2-4 種。

高盛預計，疫情會在未來 8 週達到高峰後下降。該病毒似乎集中在北緯 30-50 度之間，意味著像普通感冒和流感一樣，更喜歡寒冷的天氣。因而，當北半球夏天來臨，應該對防堵疫情有幫助，此病毒很可能是季節性的。

在受影響的人中，有約 80% 處於早期階段，15% 處於中期階段，5% 處於危急階段。感染者早期症狀像普通感冒，中期症狀像流感，這些人都應該待在家中兩個星期。危急階段對老年人特別不利，而且占的比重也很高。

以致死率來看，平均高達 2%，免疫力低下的老年人特別容易容影響。每年美國約有 300 萬人，在老化及疾病影響下死亡，此一病毒並不會增加 300 萬人死亡，但由於老年人更容易因呼吸系統疾病亡故，這可能會給醫療保健系統帶來壓力。

在疫苗開發出來前，關於如何應對病毒仍存在爭議。美國正趨向於隔離，英國人較不擔心傳播，因這使人們能夠發展出自然免疫力。隔離可能無效，並且會造成重大的經濟損失。

高盛指出，中國經濟受到了很大的影響，從而影響了原材料和全球供應鏈，要恢復可能需要 6 個月的時間。同時，這使全球 GDP 成長率將是 30 年來最低的，約為 2%。

高盛認為，病毒本身會造成經濟損失，但真正的損害主要是由市場心理驅動的。標普 500 指數預計在 2020 年整體出現 15-20% 的下挫。不過這並沒有系統性風險，政府正在干預以穩定市場，並且私人銀行部門的資本非常雄厚，與 2008 年相比，目前的情況更像是 911 事件的影響。

過去的一週裡，疫情與油價戰綜合打擊了經濟。高盛指出，雖然降低的能源價格通常對工業經濟體有利，但美國現在是一個大型能源出口國，因此也會產生負面影響。這種情況預計持續一段期間，因為俄羅斯希望打擊美國的頁岩油商，沙烏地阿拉伯則在意市場份額，不想讓給俄羅斯或美國。