川普鬆口！美疫情危機恐持續至夏天 正步入經濟衰退

週一 (16 日) 美國總統川普召開疫情記者會警告，美國疫情危機恐怕將持續至夏天，美國可能正步入經濟衰退。此外，白宮提出更嚴格的防疫指南，呼籲民眾避免外出，集會人數不超 10 人。

川普週一於記者會中坦承：「最糟糕的情況是，疫情可能要到 7 月、8 月或更晚些時候才會結束… 美國可能正步入經濟衰退。」

週一白宮發表新一套防疫指南。川普稱：「我們已經做出決定，現在要求更嚴格的防疫指南，以緩解疫情傳播速度。」

川普建議，美國民眾聚會至少要低於 10 人 (這比先前 CDC 公布，應暫停 50 人集會還要更少)；呼籲民眾減少外出，遠離 BAR、餐廳等公共場所；在家上課；建議出現社區感染的各州政府關閉 BAR、餐廳等公共場所，並增購醫療物資；

川普還提到，美政府目前並未考慮全國宵禁，也並未考慮全面封鎖國家，但可能對某些疫情嚴峻區域實施封城。

目前美國國會正討論第三套方案，以幫助受疫情影響的公司、州政府與個人。

受到疫情打擊最嚴重的美國航空業，正尋求川普政府提供逾 500 億美元的紓困援助。

川普對此表示：「我們將支持航空企業，並為其提供大量的援助。」川普此言激勵週一航空類股，其中美國航空 (AAL-US) 收漲 11.25%。