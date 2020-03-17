英每日新增人數攀升 強生罕見號召全民防疫

自疫情爆發以來 ，一直維持「佛系防疫」的英國首相強生 (Boris Johnson) 週一 (16 日) 罕見的祭出公眾隔離措施，呼籲民眾避免出入酒吧，且盡可能居家辦公，以避免和他人進行「不必要的接觸」。

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 統計資料顯示，英國累計 1551 人確診，該國死亡人數也達到 36 人，雖然整體疫情遠不及義大利或西班牙等其他歐洲國家，但近期英國每日新增確診人數出現暴增的跡象。

近幾日英國每日新增病例已達到 3 位數以上；週六 (14 日) 新增確診病例高達 342 例，15 日新增 171 例。

歐洲和美國已經取消許多大型集會也關閉了許多公共場所，以防止該病毒進一步傳播，反觀英國卻未祭出任何防疫措施而引來各國批評。

一片輿論之中，強生依舊未下達全國旅遊禁令、或禁止任何公共娛樂活動，專家多數認為，英國全面大爆發指是遲早的事。

英國首相強生於週一啟動疫情緊急應對小組會議，商討如何進行居家隔離和大型集會等防疫對策，並於會議中強調，疑似染病的患者需要在醫院或自主隔離 14 天。

強生在記者會上罕見的表態：「我們強烈建議民眾應該避免酒吧、俱樂部、劇院和其他類似的社交場所，並盡可能待在家工作。」

武漢肺炎肆虐，市場擔憂情緒使全球股市陷入拋售，週一美國聯準會 (Fed) 祭出降息對策，也未能緩解市場恐慌情緒，美股在一週內三度觸發熔斷機制。

歐洲股市也無倖免，倫敦富時 100 指數週一 (16 日) 跌至八年來的最低水平，隨後收復跌勢，當日收盤下跌 4%。

倫敦富時 100(圖片: INVESTING)

目前疫情蔓延全球 100 多個國家，有超過 17.9 萬人染疫，造成至少 7057 人死亡， 全球各國陸續祭出如封鎖邊界、旅遊禁令、封城與停班停課等強硬手段防疫。