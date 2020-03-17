白宮尋求額外支持措施 籲參院盡快通過疫情紓困法案

美國白宮和共和黨領袖週一 (16 日) 向參議院喊話，希望能盡快通過眾院修訂版紓困法案，為受武漢肺炎疫情重擊的經濟提供支持，並表示正認真評估推行研擬中的大規模支持措施。

美國財長梅努欽 (Steve Mnuchin) 和參院領袖結束會面後表示，他正在尋求「規模龐大的」額外經濟刺激法案，以對抗病毒的衝擊。「我們將援助中小企業、支持我們討論的受創嚴重產業，包括航空、飯店等，也會尋求慷慨的刺激措施」。

川普政府和美國國會在援助產業措施方面，已經有盡快採取行動的共識。目前美國政府同意撥款 83 億美元緊急資金；眾院週一通過上週提出的修訂版紓困法案、送交參院審理；第三套旨在「更直接刺激經濟」的法案也在研擬中。

梅努欽、眾院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)、眾院少數黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 週一就紓困法案的「技術性細節修正」達成共識，獲無異議通過，參院最快週二討論這份包含免費篩檢、帶薪病假的計畫。Politico 報導，一些參院共和黨人週一會晤白宮官員後，原本的反對立場似乎已經改變。

眾院民主黨領袖 Chuck Schumer 週一說，他很快就會宣布一套 7500 億美元的援助方案，將直接挹注給最需要資金的家庭手中，以及改善醫療院所負荷量、擴大失業保險等。

川普週一在推特發文說，美國會強力支持受到「中國病毒」影響嚴重的產業，例如航空業等等，並相信美國會變得更強。

迄今提議中的支持措施包括發放現金，針對航空、郵輪等因為居家隔離政策而嚴重受創的產業提供援助等。

航空、郵輪、觀光業

航空業正尋求總額多達 580 億美元的貸款和補助，川普和副總統彭斯 (Mike Pence) 呼籲國會提供援助。白宮考慮允許航空業保留機票部分稅款和費用，眾院擬提供聯邦貸款和補助。

發現金

兩黨議員則打算發現金給家庭，認為此舉比白宮提議的減免薪資稅更快速也直接。猶他州共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）提議直接發放 1,000 美元給每位成人。

其他

另外，白宮打算針對不在緊急貸款標準範圍的小企業發放補助，例如餐飲業。民主黨議員也計畫為基礎建設計畫提供融資，並創造就業。