前白宮經濟顧問：美國3月份就業機會恐大減100萬個

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊美股，造成市場大幅震盪。前白宮經濟顧問 Kevin Hassett 警告，由於武漢肺炎疫情造成的嚴重衝擊，美國 3 月的就業數據可能出現就業機會大減 100 萬個的情況，此外，他也預期美國第二季 GDP 恐下跌 5%。

Hassett 表示，此項預測突顯出武漢肺疫情給美國經濟帶來的巨大壓力。如今已經有不少航空公司正在取消航班、大型集會活動停止、NIKE、蘋果等零售商關閉商店、數以百萬計的美國人在家工作、部分州縣的餐館和酒吧關閉，以對抗疫情蔓延。

Hassett 說道：「受到疫情影響的企業，特別是旅遊業，已經停止招聘。此種情況下，可能嚴重影響三月份的就業報告。」不過，他也補充表示，一旦疫情穩定下來，失業人數有望迅速逆轉。

儘管如此，在一個月內失去 100 萬個就業機會仍是驚人的數字，甚至超過了當年經濟衰退的數字。在 2009 年 3 月金融危機時期，就業人數暴跌了 80 萬人。1945 年 9 月美國損失了 196 萬個工作崗位，當時美國經濟正從戰爭轉向戰後時期。

Ameriprise 首席經濟學家 Russell Price 則表示：「是的，招聘很可能會停止，但是公司也要進行裁員才可能達到 100 萬的數字。此外，如果公司認為疫情是短期現象，為防範找不到人才，他們將對裁員持謹慎態度。」

另一方面，Hassett 預期美國第二季的 GDP 可能下跌 5%。至於第三季經濟是否會再次萎縮，將取決於衛生主管部門防止疫情擴散的程度。此外，他也認為，全球經濟衰退的可能性，正在接近 100%。