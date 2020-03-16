日本央行不跟進降息 ETF購入目標調升2倍至12兆日圓

金融市場因受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響而發生動盪，日本央行也將金融政策會議從這個禮拜的週三、週四 (18、19 日) 提前到週一 (16 日) 的中午召開。

這是日本央行首度將金融政策會議的日期提前，而日本央行總裁黑田東彥也在週一 (16 日) 會後的記者會上表示，目前每年 6 兆日圓的 ETF 購入目標，將增加到 2 倍的 12 兆日圓規模。利率方面則不跟進調降，維持在 -0.1%。並擴大購買 CP / 公司債，合計購買上限設在 2 兆日圓。CP 餘額上限 3.2 兆日圓，公司債餘額設在 4.2 兆日圓，各上調了 1 兆日圓。

日本央行總裁黑田東彥 (圖片：AFP)

日本首相安倍晉三也在週一 (16 日) 的參議院預算委員會中表示，由於武漢肺炎疫情蔓延所導致的國民收入減少及生活窮困，日本政府將在本週內整理出相關對策。

安倍強調：「擔心有許多人連公用事業費用的繳交都有困難。也會盡早的來進行檢討，對這些感到不安的人們來實施津貼。」

另外日本財務大臣麻生太郎，也將在日本時間週一 (16 日) 下午 5 點 40 分時，要與日本民間金融機構以及政府金融機關的高層會面。與會人士包括全國銀行協會的高島誠會長，日本政策金融公庫的田中一穗總裁，以及日本政策投資銀行的渡邊一社長。

美國聯準會 (Fed) 為穩定金融市場，於美東時間 3 月 15 日下午 5 點 (台灣時間 3 月 16 日上午 5 點) 再度意外降息。聯邦基金利率調降 4 碼至 0%-0.25%，近乎零利率。並正式啟動高達 7000 億美元量化寬鬆 (QE) 計畫，以因應美國經濟受到武漢肺炎疫情的不良影響。

日本央行與歐洲央行 (ECB) 等，也都跟隨著 Feb 腳步，表態在市場上供應充分的美元資金。

日本央行為了確保豐厚的資金供給以及維持金融市場安定，近來表態對企業的資金調度給予援助，在 ETF 方面也實施機動買進，也考慮提出其他可行的因應之道。