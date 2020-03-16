聯準會降息並啟動7000億美元QE 日股、韓股小跌

美東時間 3 月 15 日下午 5 點 (台灣時間 3 月 16 日上午 5 點) 聯準會 (Fed) 再度意外降息，將聯邦基金利率調降 4 碼至 0%-0.25%，近乎零利率，並且正式啟動高達 7000 億美元量化寬鬆 (QE) 計畫，以因應美國經濟受到武漢肺炎疫情的影響。加上日本央行決定將金融政策會議提前到週一 (16 日) 召開，避險資產日圓升值，美元兌日圓在 16 日一早約落在 1 美元兌換近 107 日圓水準。

亞太股市在台北時間週一 (16 日) 上午 9 點半前，日本股市開高後下挫，接著回彈在 17400 點區間震盪，暫時下跌 0.17%。南韓股市走勢與日本類似，在同時間於 1780 點區間震盪。

日經 225 走勢日線圖 (圖片：Google) 南韓 KOSPI 走勢日線圖 (圖片：Google)

聯準會週日再度宣布緊急降息後，將聯邦基金利率降至 0% 至 0.25% 區間，這可以用作金融機構短期貸款基準，又與許多消費利率掛鉤，這是 Fed 有史以來「連續兩次」在兩次利率會議之間採取行動。

聯準會將利率降至接近 0 區間，並啟動高達 7000 億美元大規模 QE 計畫，以保護美國經濟免受武漢病毒影響。新一輪 QE 措施，包括收購 5000 億美元國庫券操作，2000 億元機構住宅房貸抵押證券，Fed 將在美東時間週一開始首度購入 400 億美元。

另外日本央行在日本時間週一 (16 日) 上午 9 點前宣布，原訂本週三、四 (18、19 日) 的金融政策會議，也將提前到週一 (16 日) 召開。