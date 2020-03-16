美傳染病權威不排除「全國封鎖」 CDC籲八周內50人集會取消

為控制武漢肺炎疫情繼續擴散，美國疾病管制與預防中心 (CDC) 在網站上公告，若未來八周預定舉行 50 人以上的活動，建議主辦單位取消或延後。美國權威傳染病學家、國家過敏和傳染病研究所 (NIAID) 所長安東尼 · 福奇 (Anthony Fauci) 則表示，不排全境封鎖 14 天。

根據 CDC，這項建議是為了減少病毒進入新社區，減緩疫情在受影響社區繼續傳播。CDC 不包含學校或企業的日常活動，但建議會展會議、節慶遊行、音樂會、運動賽事或婚宴等採納此建議。目前全美各州的學校和企業已經採取程度不一的防疫措施。

美國頂尖傳染病專家福奇週日 (16 日) 表示，為了阻止疫情繼續蔓延，他不排除採取全美封鎖 14 天的措施。高齡 79 歲的他，為川普在內的六任美國總統提供傳染病建言。

在疫情嚴重的歐洲，義大利、丹麥、西班牙陸續宣布封鎖全國的措施，法國在內多個國家也已下令商店和餐廳等非必要民生所需的商家暫停營業

美國各州和地方政府在這方面的防疫措施不一，不過福奇認為應該「大幅降低餐廳」裡個人接觸的頻率。他說自己寧可被批評反應過激，也要採取任各種可行的辦法。

美國正在聚焦如何控制疫情蔓延、平抑確診人數上升曲線。官方數據顯示，新型冠狀病毒確診病例 3,461 人，已造成 64 死，儘管沒有流感嚴重，但官方預估未來幾天的確診病例數將躍升。