聯準會緊急降息至零利率 分析師：黃金成為最該擁有的資產

美國聯準會週日 (15 日) 下午緊急行動，將基準利率下調 4 碼至接近零利率，導致美股期貨摔至跌停。隨著美國與其他央行聯手行動，黃金價格出現劇烈波動。

隨著聯準會的緊急降息，現貨黃金週一跳空開高，短價上揚逾 30 美元，最高來到每盎司 1575.10 美元，但隨後又急跌至接近 1523 美元，接下來才重起漲勢，升至 1544 美元附近，上漲約 1.8%。

(圖表取自 Investing.com)

美股上週大跌，但在市場追逐美元現金，以彌補其他市場的損失之下，金價上週反而見到 1983 年以來最大的單週跌幅。不過，在聯準會祭出零利率措施之後，許多分析師相信，黃金是當前最適合擁有的資產。

Forexlive.com 執行董事 Adam Button 表示，現在唯一應該擁有的資產是黃金。他表示，在金融危機期間，政府不得不救助銀行，但受到疫情影響打擊經濟，現在政府不得不救助所有人。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，他預期金價還會上揚，但過程恐怕不會平順，接下來的幾天中，波動將變得不可思議。

Phillip Streible 說道，週一如果金價上揚 80 美元，這一點也不會讓人驚訝，但如果當天價格一直不動，最後收跌，也不是什麼怪事。

分析師指出，隨著股市崩盤為投資者造成了流動性危機，帶來黃金陷入掙扎，投資者被迫賣出黃金等流動資產，以滿足追加保證金的要求。

Aberdeen Standard InvestmentsETF 負責人 Steven Dunn 指出，在大幅波動之下，可能會見到黃金在 1525 美元至 1575 美元之間起伏，但一旦塵埃落定，黃金將成為最該擁有的資產。

他表示，中央銀行將繼續降低利率，並加強量化寬鬆措施。一旦印鈔機啟動，債務狀況只會變得更糟，並使法定貨幣貶值，這時黃金就會反彈。

Oanda Corp. 資深分析師 Edward Moya 提出類似看法，他認為，金價最終所有這些全球貨幣和財政刺激中受益，並預計金價回到每盎司 1600 美元以上。