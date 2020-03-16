南韓再爆肺炎群聚感染 首爾近郊教會已知46人確診

正當外界認為南韓的武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，似乎正逐漸趨緩並獲得控制之際，首爾近郊的京畿道城南市又於週一 (16 日) 傳出有屬於基督新教的「恩惠之江教會」，新發現有 40 人感染了武漢肺炎。至此，該教會也總共累計有 46 人確診。

這是在首爾都會區所發現的第二大武漢肺炎群聚感染事件，僅次於在首爾市九老區的電話客服中心 (Call Center) 的群聚感染。截至 3 月 15 日凌晨 0 點，發生在該電話客服中心的群聚感染，共有 124 名相關人員確診。

先前「恩惠之江教會」的牧師夫婦等 6 人，陸續在 3 月 9-15 日之間發現感染了武漢肺炎。而這些人也都出席了 3 月 8 日的教會禮拜活動。即使南韓當局與京畿道以避免發生群聚感染為由，都在事前要求各宗教團體自我約束勿舉辦宗教集會，而該教會卻仍一意孤行的舉行了禮拜活動。

南韓再爆肺炎群聚感染 首爾近郊教會已知 46 人確診 (圖片：AFP)

城南市當局在事發後，針對在 3 月 1 日及 8 日出席週日禮拜的全部 135 名信眾進行了病毒檢查。在完成檢查的 106 人當中，新發現有 40 人感染了武漢肺炎，另有 58 人呈陰性，還有 8 人接受再檢。

該教會也從 3 月 9 日起到 3 月 22 日的兩週時間，採取自主性的封鎖措施。