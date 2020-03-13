ECB不降息、美元急升 離岸人民幣重貶600基點

在全球降息風潮下，歐洲央行意外未跟進降息，美元指數大幅躍升，盤中一度升破 98 大關，收盤則走升逾 1%。而人民幣受到美元強升衝擊，離岸人民幣週五 (13 日) 凌晨收報 1 美元兌 7.0282 人民幣，大貶 594 基點。

為防人民幣匯率波動過大，中國人行 (PBoC) 出手阻貶，週五 (13) 日人民幣兌美元中間價調貶 392 點，達 1 美元兌 7.0033 人民幣，中間價貶破 7 字頭，創 2 月 28 日以來新低，降幅則創 2 月 4 日以來最高。

在中國人行出手阻貶之下，在岸人民幣在前一日大貶 677 點後，貶勢略為止穩，截至上午 09:40 止，在岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0335 人民幣，貶值 55 基點，貶幅 0.08%。

資料來源: 東方財富網, 在岸人民幣日線走勢

不過，離岸人民幣開盤則貶幅擴大，最多一度再貶逾 200 基點，離岸與在岸價差擴大，反應外資持續外逃情緒。目前離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0425 人民幣，貶值 153 基點，貶幅 0.22%，走勢明顯弱於在岸報價。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

分析師指出近期人民幣呈現回貶，主要是受到美元指數上漲影響。未來人民幣走勢如何，一是觀察外匯市場的演變，如果美元指數上漲，人民幣匯率很難升值，如果美元指數下跌，人民幣匯率則不易貶值。不過目前歐洲疫情惡化，可能會拖累歐洲經濟和歐元匯率，美元可望保持相對強勢，這對人民幣走升較為不利。

第二則是觀察中國進出口的情況，現在受到肺炎疫情影響，中國進出口數據暗淡，而人民幣在此時能保持相對弱勢則有利於出口表現。