Fed二度意外降息！道瓊期貨觸發「跌停」血洗逾1000點

美東時間 3 月 15 日下午 5 點 (台灣時間 3 月 16 日上午 5 點) 聯準會 (Fed) 再度意外降息，將聯邦基金利率調降 4 碼至 0%-0.25%，近乎零利率，並且正式啟動高達 7000 億美元的量化寬鬆 (QE) 計畫，以因應美國經濟受到武漢肺炎疫情的影響。

聯準會繼本月初緊急降息後，又再度出手降息，而且一次降息四碼，這是 Fed 有史以來首度「連續兩次」在兩次利率會議之間採取大規模降息行動。

受此消息影響，美國道瓊期貨慘遭大屠殺，應聲暴跌超過 1000 點，觸發跌停板，標普期貨暴跌 3.7% 暫報 2,555.38 ，那指期貨暴跌 4% 暫報 7,536.00。美元指數下跌近 1%、黃金期貨漲逾 2% 暫報 1,551.90、十年期與二年期美債殖利率漲逾 3%。

道瓊期貨走勢圖 (圖片：investing)

美國總統川普對聯準會的舉措感到非常滿意，並補充表示：「我認為市場中的人們應該非常興奮。」

Bleakley 諮詢集團首席投資官 Peter Boockvar 稱：「聯準會必定是發射了其貨幣政策的火箭筒… 這最好能起作用，因為我不知道他們還剩下什麼工具，天上掉下來的再多的錢，也無法馬上治愈這種病毒，只有時間和解藥能辦到。」