對抗疫情衝擊 瑞典央行向銀行注入510億美元資金

瑞典央行於週五 (13 日) 宣佈，將向銀行體系注入 5 千億克朗 (約 510 億美元) 的資金，以擴大市場的信用供給。

瑞典央行行長 Stefan Ingves 表示，向銀行注入資金，有助於刺激銀行擴大對於中小企業的放款額度，並協助中小企業渡過難關。央行亦表示，若有需要將會採取更大規模的寬鬆工具，以向市場提供充分的流動性。

Danske Bank 首席經濟學家 Michael Grahn 表示，受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，導致經濟陷入衰退的機率逐漸攀升，再加上通縮風險的提高，使得市場急需更多的刺激政策。

瑞典央行在去年 12 月的利率決議中，將基準利率由 -0.25% 調升至 0%，結束了長達 5 年的負利率政策，Ingves 表示，目前沒有重新實施負利率的計劃，而是會透過流動性工具，如：提供銀行低利率借款、擴大資產購買規模等，以減輕疫情對於經濟所造成的衝擊。

荷蘭銀行策略師 Georgette Boele 表示，為了支撐瑞典克郎的匯價，央行將傾向不採取降息政策，但倘若市場不安情緒升溫，則克郎的匯價仍將面臨下跌的風險。

由於疫情持續擴大，導致瑞典的貿易及旅遊產業皆受到重創，由於出口佔了瑞典整體經濟成長的一半，因此，瑞典政府預估，疫情恐將減少該國 GDP 增長率的 0.3 個百分點。

瑞典 GDP 增長率 (圖：Trading Economics)

除了向銀行體系注入流動性之外，瑞典亦降低對於銀行資本適足率的要求，促使銀行有更多的彈性能夠擴大放款規模。

瑞典金融監管局 (FSA) 表示，疫情對於金融體系造成了衝擊，並導致市場的風險胃口下降，因此，放寬銀行的放款限制，將有助於提振市場的信心。

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