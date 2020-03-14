全球央行接力降息炒熱債市行情 四大重點挑對標的

武漢肺炎延燒歐美市場，美英聯準會接力降息釋放資金刺激經濟，投信認為，全球央行降息潮可望推升債市行情，建議挑選標的可鎖定四大重點：包括：防禦性，資產負債表健全、品質較佳與現金流穩定的企業。

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅表示，國際股市接續重挫，進一步引發金融市場去槓桿疑慮，為維穩流動性與支撐經濟擴張，聯準會約分行本周已將每日隔夜回購金額增至 1750 億美元，周四再度加大回購力度，今、明兩日內實施 1 兆美元的 3 個月期回購操作向市場注入大量流動性，並擴大對美國政府證券的購買規模。

管歐洲央行並未進一步降息，但也宣布提高長期貸款計畫規模，以提供即時流動性給定向長期再融資操作設定更優惠的條款，並額外實施 1200 億歐元資產購買操作，重點放在民間部門以緩解現金流壓力，預估美國聯準會下周降息已成定局，日本央行也不排除再跟進推出刺激措施。

陳若梅分析，從 VIX 波動指數觀察，市場已有過度恐慌之勢，過去經驗顯示，在震盪及未來可能去槓桿的環境下，建議投資首重防禦性，挑選資產負債表健全、品質較佳及現金流穩定的企業，核心布局多重債等波動較低的資產，採取多元分散因應不確定的波動環境。

施羅德投信建議，投資人今年應為逆風環境作準備，不妨以主要投資於高評級債券的環球型收息債券基金為投資組合核心，不管是追求收益、或者是因應風險，相信會是不錯的投資策略。

施羅德投信指出，聯準會採取緊急降息行動，雖有助於支撐經濟，但也可能會加劇人們對疫情的恐慌情緒，在整體信用市場在全球景氣循環處於末升段的情況下，景氣敏感型產業的債信，較難以出現持續性的強勁漲勢，建議投資人，在當前市場波動加大情況配置宜持續採取高防禦性調整。