資產拋售潮引發資金荒 多國央行挹注流動性

股市重挫引發流動性短絀，亞洲多國貨幣貶值、短期借貸成本飆升，促使數個國家的央行出手為市場挹注資金。

路透報導，日本銀行 (央行) 今 (13 日) 承諾購買 2000 億日圓 (19 億美元) 的五到十年期日本公債，並將以兩週期限額外挹注 1.5 兆日圓。向銀行購債有助釋放現金到金融市場中。

印尼官員透露，印尼央行也購買 6 兆盧比 (4.05 億美元) 公債，是原定標售目標兩倍，且央行準備在必要時再次標售。

澳洲央行也為金融體系投放罕見的大量現金，在每日貨幣市場操作透過附買回協議挹注 88 億澳幣 (55.2 億美元)，為原本投放金額的兩倍以上。

花旗集團亞洲交易策略部門主管 Mohammed Apabhai 說：「我們會看到更多央行採取行動，因為市場需要傳導短期流動性的橋梁。如果沒有任何行動，可能演變成更大的系統性問題。」

南韓財政部週五會晤央行官員，雙方同意攜手合作，但未宣布具體行動。市場揣測央行可能舉行非例行會議，以評估降息。韓元美元交換合約顯示，南韓的美元融資成本飆升到六年高點，反映南韓券商對美元需求激升。

在亞太央行採取行動前，美國聯準會 (Fed) 週四 (12 日) 宣布為美國銀行體系挹注 5000 億美元，並承諾會再加碼 1 兆美元。美股當天暴跌近 10%，道瓊指數狂瀉 2352 點，創 1987 年股災以來最大單日跌幅，Fed 這個令市場意外的注資舉動，顯然意在避免 2008 年金融危機期間的信用急凍重演。

印度央行為安撫市場，週四宣布透過貨幣交換合約為市場提供美元。加拿大央行宣布將擴大債券回購計畫，並承諾更多定期回購操作，讓銀行可以用舊的債券交換更新、流動性更好的債券。