全球衰退機率持續上升 熊市幾乎已成市場共識

自武漢肺炎 (COVID-19) 疫情爆發以來全球面臨巨大挑戰，率先引發了許多產業供應鏈斷鍊問題，起初各國不認為會多嚴重，當疫情開始於日韓、義大利，甚至美國爆發時，才開始引發全球的恐慌，市場預估全球衰退機率正快速上升。

近日受疫情影響，使得美國總統川普宣布歐洲旅客禁止進入美國 30 日、義大利實施全國封鎖、許多航班取消，體育賽事也因此停賽，各國金融市場出現恐慌性拋售，美股更是經歷 1987 年以來最大跌幅。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 經濟學家 Chetan Ahya 於最新的致客戶信中表示，疫情目前已破壞全球經濟，使金融市場出現混亂，經濟衰退在即，目前需要政府大規模且迅速的貨幣、財政政策才能緩和，摩根大通 (JPMorgan) 亦維持此論調。

此外，據彭博數據顯示，目前長達 11 年的擴張將在 1 年內結束的可能性為 53%，如下圖可以發現各國經濟成長受疫情影響中，幾乎歐、美、亞洲都受影響，歐洲影響較為明顯。

歐美、亞洲各國受疫情影響，歐洲尤其明顯。(圖: Bloomberg)

其中日、德、法、義大利的經濟更在疫情爆發前已經呈現萎縮或停滯，英國則於退歐的不確定性中動盪不安，疫情只是壓垮經濟成長的最後一根稻草。

而前美國財政部長 Larry Summers 更表示，武漢肺炎可能是本世紀以來最嚴重的危機，將趨使美國經濟衰退的機率達到 80%；美銀 (Bank of America) 在週三 (11 日) 更將將其對 2020 年的全球預期經濟成長從 2.8% 降至 2.2%。

對此更國多緊急實施紓困措施，聯準會 (Fed) 在緊急降息 2 碼後，本周又宣布緊急擴表，目前更傳出下周利率會議可能會將利率下調至零，以寬鬆貨幣；而歐洲央行 (ECB) 則受降息空間受限而未降息，但仍擴大購債規模以支撐貨幣流動性。

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